Para garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios de las vías en esta Semana Santa, el Ministerio de Transporte a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sus concesionarios viales y las interventorías intensificarán todas las actividades de control, seguimiento, mantenimiento, operación y seguridad vial.

“El personal, la infraestructura y los servicios asociados a la operación de los corredores en todo el país están para que los usuarios puedan disfrutar de sus desplazamientos de manera segura durante la Semana Mayor”, afirmó el presidente de la ANI, Louis Kleyn.

Es importante que los usuarios tengan en cuenta que es posible que dentro de sus recorridos encuentren obras de construcción y/o rehabilitación ya programadas, por lo que deben estar atentos al sistema de señalización provisional de obra que se ha dispuesto en los corredores viales, obedeciendo a las normativas de control de tráfico, de modo que se propicie total seguridad a los usuarios, operarios y población colindante.

Los servicios de inspección vial, ambulancia, carro-taller y grúa, junto a la Policía de Tránsito y Transporte, se encuentran dispuestos para atender los eventos que se requieran. Este es el reporte del estado de las principales vías concesionadas del país.

Así operarán los principales corredores viales del país esta Semana Santa

• Tercer carril vía Bogotá – Girardot

– El único paso restringido que se tendrá de manera preventiva en la carretera es en la variante de Melgar, dependiendo del flujo vehicular, se realizará manejo de tráfico para darle prioridad a los usuarios en el Plan Éxodo y Retorno.

– Se suspendieron los trabajos de remates y terminación de obras entre Soacha y Sibaté, durante los fines de semana y días festivos de Semana Santa y se retomarán nuevamente el lunes 22 de abril.

– Se dispondrán puntos adicionales de recaudo en los peajes de Chusacá y Chinauta, y se incrementará el número de unidades de atención para los usuarios.

• Bogotá – Villavicencio

– Entró en operación el tramo entre el kilómetro 44 + 700 hasta el Km 50 que estaba cerrado desde el mes de junio de 2018. El paso se habilitó con paso restringido (a un carril) en el kilómetro 46 y en el puente Estaqueca.

– Se adelantan actividades de lavado de calzada en el k64+200 por caída de lodo y trabajo en el mismo kilómetro.

• Villavicencio – Yopal

– Hay paso controlado en los puentes Guacavía, Túa, Unete, Invías 1 e Invías 2. Durante los días lunes y martes entre las 6 a. m. y las 6 p. m.

– Hay cierre total del puente Invías 2 por labores de mantenimiento. Durante las 12 horas de trabajo diarios se realizará paso alternado por el puente Invías 1.

• Pacífico 3 (la Virginia- Tres Puertas- La Manuela – La Pintada)

– A partir del sábado 13 de abril a las 4:00 p.m. y hasta el domingo 21 de abril de 2019 NO habrá cierre de la vía; se tendrá tránsito normal controlado. Se debe tener en cuenta que es un tramo en construcción, por lo que un sector no permite el flujo continuo de vehículos en ambos sentidos de la vía.

– La concesión realizará actividades constructivas que no afecten el tránsito vehicular hasta el miércoles 17 de abril y la ejecución de obra se retomará nuevamente con cierres programados a partir del lunes 22 de abril a las 9:00 a.m.

• Pacífico 2 (Bolombolo – La Pintada – Primavera)

– No se presentan novedades en la vía.

• Pacífico 1 ( Bolombolo – Amagá – Camilo Cé – Primavera – Ancón Sur)

– Normalidad de la vía. No hay restricciones en la vía programadas hasta el momento para Semana Santa.

• Pamplona – Cúcuta

– Tiene nueve frentes de trabajo activos donde habrá pasos restringidos, con ocasión del avance de la rehabilitación de todo el corredor vial. La vía Cúcuta. Se hace rehabilitación en el puente Las Vegas, sentido Pamplona – Cúcuta.

Bucaramanga – Barranca – Yondó

– No se presentan novedades ni afectaciones a la movilidad. A partir de las 9:00 a.m. del viernes 12 de abril se dio inicio a las jornadas de prevención vial con un enfoque especial en motociclistas y turistas y se continuará durante la Semana Santa.

• Armenia – Pereira – Manizales

Normalidad en la vía.

•Cartagena –Barranquilla–“Circunvalar de la Prosperidad”

– Se presenta paso normal en los 12 kilómetros entre Puerto Colombia y Barranquilla – Vía al Mar, en los 7.5 kilómetros de la entrada a Cartagena entre el Anillo vial de Crespo y La Boquilla – Vía al Mar y en los 16.5 kilómetros de la Circunvalar de la Prosperidad entre Malambo y Galapa – Ruta.

– Se presentarán obras en la Intersección de la Circunvalar de la Prosperidad con la carrera 38 a la altura de Juan Mina, con desvío provisional por construcción de puente vehicular.

– En la Prolongación de la Vía 40 en Barranquilla, con desvío provisional por construcción de la Circunvalar de la Prosperidad.

• Autopistas al Mar 2 (Cañasgordas – Necoclí)

– Se tienen varios puntos de control de tráfico, por lo que se recomienda acatar las indicaciones del personal a cargo.

• IP – Accesos Norte a Bogotá

– No se tiene cierre previsto en ninguna de las dos rutas y la obra de ampliación de la Autopista Norte trabaja hasta el miércoles 17 de abril. Por ende, el corredor funcionará con normalidad.

• Bogotá (Fontibón) – Faca – Los Alpes

– La vía se encuentra en completa normalidad. No hay obras sobre la vía ni cierres viales u otro tipo contratiempo.

– Durante la Semana Santa se tendrán habilitados 11 carriles en peaje Río Bogotá con el apoyo de 12 puntos de atención adicional (cangureras) y en peaje Corzo los 5 carriles con 8 puntos de atención adicional (cangureras).

• Desarrollo Vial del Oriente de Medellín–DEVIMED

– La Autopista Medellín-Bogotá, tramo Zamora – El Santuario, opera con normalidad en esta Semana Santa, al igual que las principales vías del Oriente Antioqueño. No se tienen cierres ni obras que pueden interrumpir el tráfico vehicular en Semana Santa.

• Córdoba–Sucre

– Las vías concesionadas se encuentran en perfecto estado. Se reporta tráfico vehicular normal y no se registran eventos que afecten la movilidad de los usuarios.

• Autopista Magdalena 2 (Remedios-Alto Dolores-Puerto Berrio-Conexión Ruta del Sol II)

– En Alto de Dolores y Puerto Berrío se presentan restricciones entre los sectores de El Brasil, La Carlota, El Peaje, La Subasta y Las Flores por trabajos en las vías. Allí el estado del tiempo es lluvioso.

– Entre Puerto Berrío y Conexión con Ruta del Sol Sector 2 la operación de la vía es normal y con restricciones en la Primavera por trabajos en la vía. Allí el estado del tiempo es nublado.

Honda – Puerto Salgar – Girardot

– Se presentan actividades de obra y pasos controlados en Chaguaní por reforzamiento del puente, en Camelias kilómetro por instalación de defensas metálicas ruta, en el sector de Mariluna por ampliación de vía y en el sector el Cortijo por construcción de puentes Doraditas y Galleras.

• IP – Neiva – Girardot

– La vía opera con normalidad, aunque se presentan cierres parciales por obras de doble calzada entre Neiva y Espinal.

– Se debe transitar con precaución en el tramo entre Saldaña y Castilla, debido a que se está realizando instalación de nueva carpeta asfáltica.

– En el Peaje de Flandes se están construyendo las nuevas instalaciones por lo que se solicita transitar con precaución.

• Transversal del Sisga

– Hay varios pasos a un carril por actividades de obra y pérdidas de la banca en el sector comprendido entre Guateque y Aguaclara.

• Popayán – Santander de Quilichao

– Hay paso controlado en la vereda La Agustina del municipio de Santander de Quilichao por voladura de alcantarilla.

• IP – Vías del Nus

Se tienen puntos de control de tráfico en el Corregimiento de Santiago (Municipio de Santo Domingo), por lo que se recomienda acatar las indicaciones del personal a cargo.

– En el tramo Cisneros – San José del Nus se realizan trabajos de rehabilitación entre en la calzada Norte-Sur con la respectiva señalización y controladores viales.

• Rumichaca-Pasto

– Desde el lunes 15 hasta el miércoles 17 de abril se trabajará de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en los frentes de obra que se han logrado activar. A partir del jueves 18 y hasta el domingo 21 de abril, estarán activos algunos puntos de obra con pares y sigas.