Colombia envía condolencias por muerte del expresidente peruano, Alan García

A través de un corto comunicado, la cancillería colombiana extendió sus condolencias a la República de Perú, luego de confirmarse, en la mañana de este miércoles santo, la muerte del expresidente Alan García, quien falleció luego de un intento de suicidio.

La nota de la diplomacia colombiana señala: “El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, manifiesta su consternación y sentidas condolencias por la muerte del expresidente del Perú, Alan García Pérez. Hacemos extensivo este mensaje a su familia, a las autoridades y al pueblo peruano”.

El comunicado agrega que desde el gobierno colombiano “Reafirmamos nuestros profundos lazos de amistad y solidaridad con el Perú en este momento de aflicción”.

El presidente del Perú, Martín Vizcarra, confirmó este miércoles el fallecimiento del expresidente Alan García Pérez, a los 69 años, como consecuencia de la herida que se inflingio con un arma de fuego, tras ser notificado de una orden de detención dentro del proceso por el escándalo de corrupción de la firma brasileña Odebrecht.

Tal como lo informamos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe, el expresidente García Pérez se descerrajó un tiro en la cabeza cuando hacia las 6 y 45 de la mañana, hora local, unidades de la policía judicial ingresaban a su residencia para hacer efectiva una orden de detención preventiva de diez días en el marco del proceso por supuestamente haber recibido dineros para su campaña de la firma brasileña Odebrecht.

Efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) llegaron hasta la casa del ex jefe de Estado, en Lima, para ejecutar la medida y luego se escuchó un tiro.

Erasmo Reyna, el abogado de Alan García, confirmó que el expresidente se disparó en su vivienda luego de enterarse de la orden de detención preliminar en su contra.

La orden de detención preventiva de García Pérez fue impartida por el fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez, quien investiga al exmandatario por el caso Odebrecht.

La medida también se hizo extensiva a ocho exfuncionarios de su gobierno que también presuntamente estarían implicados en los sobornos de la firma brasileña.

El expresidente Alan García de manera reiterada aseguró siempre no haber recibido sobornos del consorcio brasileño Odebrecht, poco después de la firma de un acuerdo de colaboración eficaz con esta empresa brasileña, que permitirá la entrega de pruebas y testimonios a la Justicia peruana.

“Si no me vendí por millones como los otros, porque me vendería por 70.000 millones de dólares de una conferencia real y pública, un año después del gobierno”, sostuvo en febrero pasado.

“A dos años de investigaciones, delaciones, cuentas y colaboraciones eficaces, nada me vincula con coimas y depósitos”, expresó.

García también desestimó un informe del Congreso, que recomendaba iniciar investigaciones en su contra por presuntamente favorecer al consorcio brasileño durante su gestión.

Este martes, Alan García, quien fue presidente del Perú en dos mandatos no consecutivos (1985 a 1990 y de 2006 a 2011), a través de su cuenta en Twitter reiteró su inocencia frente a las acusaciones de haber recibido dinero para su campaña política de la multinacional brasileña Odebrecht.

“Jamás me vendí y está probado”, precisó.

Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado. — Alan García (@AlanGarciaPeru) April 16, 2019

García también trinó: “Mis compañeros pueden tener confianza. Nunca he pedido dinero ni vendido obras públicas . Los que me acusaron fueron los verdaderos corruptos. Yo creo en la historia. Otros se venden, yo no”.

Como la audiencia se suspendió, aprovecho para ver el Estadio Nacional. Hermosa obra terminada en Julio 2011. También quisieron denunciarla porque "El ladrón cree a todos de su misma condición", pero patinaron. pic.twitter.com/0eUvwZVRzw — Alan García (@AlanGarciaPeru) January 7, 2019