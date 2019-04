Expresidente peruano Alan García se pegó un tiro cuando iba a ser capturado por escándalo de Odebrecht

–En circunstancias aún no esclarecidas, el expresidente del Peru Alan García Pérez fue internado de urgencia este miércoles en el hospital Casimiro Ulloa, de Lima, tras supuestamente dispararse en la cabeza, poco antes de que ingresara la policia a su residencia para hacer efectiva una orden de captura dentro del sonado escándalo de corrupción de Odebrecht.

Radio Programas del Peru, RPP, indica que sus fuentes confirmaron que cuando los agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Divac) ingresaron esta mañana al domicilio del líder aprista, en Miraflores, García Pérez atentó contra su vida.

El expresidente se disparó en un ambiente de su casa, tras lo cual fue trasladado de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa, donde está siendo intervenido para salvarle la vida, añade.

Igualmente informó que el excanciller y miembro del partido Aprista, Luis Gonzales Posada, aseguró que el estado de salud de García “es extremadamente grave”

“Su estado de salud hasta donde yo sé es muy grave, extremadamente grave. Dios quiera que esto no termine en su fallecimiento porque lo que ha sucedido debe ser una profunda llamada de atención a quienes han hecho de la maldad y crueldad una forma de hacer política”, señaló.

La víspera Alan García, quien fue presidente del Perú en dos mandatos no consecutivos (1985 a 1990 y de 2006 a 2011), a través de su cuenta en Twitter reiteró su inocencia frente a las acusaciones de haber recibido dinero para su campaña política de la multinacional brasileña Odebrecht.

“Jamás me vendí y está probado”, precisó.

Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado.

— Alan García (@AlanGarciaPeru) April 16, 2019