Notre Dame: Primer video con un dron muestra los daños causados por incendio

–Aunque el presidente de Francia aseguró que en 5 años reconstruirá la catedral de Notre Dame, los expertos aseguran que el proceso se prolongará de 10 a 15 años. Los daños sufridos por la estructura de 850 años, son cuantiosos, tal como lo muestra el primer video realizado con un dron por la agencia internacional de noticias Ruptly.tv.

Veamos el registro hecho con el dron:

First #drone footage shows damage to roof of #NotreDame pic.twitter.com/gVidJSEmX6

— Ruptly (@Ruptly) April 17, 2019