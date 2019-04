Próximo lunes 22 de abril se celebra el Día de la Tierra: Diez consejos para cuidarla

El próximo 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. Es fácil contribuir con algo, así sea pequeño, tome nota de las siguientes recomendaciones.

Dejar de usar bolsas y botellas plásticas, reutilizar pañales o apagar la luz cuando sea necesario son algunas de las acciones que contribuyen a cuidar nuestro planeta sea en la casa o en nuestro lugar de trabajo.

El lunes 22, Día de la Tierra, la Fundación Universitaria Konrad Lorenz a través de sus posgrados en Psicología del Consumidor y su proyecto ambiental QUYCA se suman al interés de ayudar a crear consciencia sobre nuestro consumo y el impacto que dejamos en el medio ambiente.

Por esta razón, dan a conocer algunos consejos para ayudar en el Día de la Tierra a ser más amigables y ecológicos:

EN CASA:

1. Sea responsable con la luz (apague bombillos que no se estén utilizando). Desconecte los aparatos eléctricos de la red cuando no estén funcionando. Algunos aparatos (como televisores) siguen gastando hasta un 33% de la energía y se llaman “vampiros energéticos”, porque silenciosamente consumen energía si no están desenchufados. Use bombillas LED que duran mucho más que las bombillas tradicionales, inclusiva las fluorescentes.

2. Haga un uso responsable del agua (reducir el tiempo destinado a la ducha, reutilizar el agua del ultimo ciclo de la lavadora). Para ahorrar agua, es bueno instalar un sistema de doble descarga en el inodoro, ya que vaciar la cisterna entera supone gastar 10 litros.

3. Separe las basuras (tener un espacio para clasificar orgánicos e inorgánicos). Nunca tire productos tóxicos, pintura o aceite de cocinar al desagüe, para ellos almacénelos en recipientes de plásticos y entrégelos a alguna de las empresas autorizadas por la Secretaria de Ambiente o el organismo regulador ambiental o de salud de su región. Antes de tirar cualquier cosa a la basura, piense si se puede reutilizar, reciclar o reparar, o si puede ser útil para otra persona.

4. Evite los aerosoles que contienen CFCs y que son causantes de la destrucción de la capa de ozono, u otros gases que también contribuyen al efecto invernadero.

EN LA OFICINA

5. No compre alimentos en bandejas de poliestireno expandido (Icopor) o poliestireno. Estos pueden ser carcinogénicos, además que tardan más de 1.000 años en degradarse. (Lleve su termo personal, taza para el café, cubiertos, entre otros reutilizables.)

6. Busque la forma de compartir el transporte de ida o regreso para ayudar a generar menores emisiones de combustible por vehículos personales.

EN NUESTRAS COMPRAS Y ACTIVIDADES:

7. Antes de comprar un producto, hágase la pregunta si realmente lo necesitas. Cualquier consumo innecesario es en esencia antiecológico, antieconómico y así va ahorrando un dinero que al cabo de un año será significativo.

8. Busque formas de hacer intercambios con elementos que puedan seguir siendo útiles, los mercados de intercambio ayudan a dar y recibir sin necesariamente gastar recursos adicionales de nuestro planeta.

9. Cree rutinas familiares donde se pueda dejar de utilizar los aparatos electrónicos por ciertos momentos y prefiera (parques, sesiones sesiones de lectura, juegos de mesa).

10. Adecue un lugar para almacenar elementos que pueden reutilizarse (bolsas plásticas, envases de productos, papel) y hacer uso de ellos evitando gastos innecesarios de recurso.