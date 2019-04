Warner Bros presentó nuevo teaser tráiler de Godzilla 2

Loterias

Loterías del 16 de abril en Colombia:

Cruz Roja 9185 – Serie 211

Huila 3428 – Serie 136

Quindío 5416 – Serie 081

DORADO

Mañana 3764 – Tarde 1208

CULONA:

3030

ASTRO SOL

7906 – Signo Aries

ASTRO LUNA

8570 – Signo Tauro

PIJAO:

1513

PAISITA:

Día 0265 – Noche 1147

CHONTICO:

Día 4783 – Noche 3974

CAFETERITO:

Tarde 0082 – Noche 8149

SINUANO:

Día 0712 – Noche 1286

CASH THREE:

Día 584 – Noche 258

PLAY FOUR:

Día 5751 – Noche 7173

SAMAN:

8188

CARIBEÑA:

Día 6358 – Noche 1566

WIN FOUR:

7181

EVENING:

3006

MOTILÓN:

Tarde 9157 – Noche 6971

LA FANTÁSTICA:

Día 7554 – Noche 7939

ANTIOQUEÑITA

Día 2488 – Tarde 7181