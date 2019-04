Aseguran que Jesús apareció entre las llamas de la catedral de Notre Dame

Entre las llamas que arrasaron buena parte la catedral de Notre Dame, en París, algunos transeúntes aseguraron haber visto a Jesús en una imagen que no tardó en viralizarse en las redes sociales y dar paso a un debate entre ateos y religiosos.

Lesly Rowan, de Alexandría, le dijo al Daily Record que había podido ver la silueta de Jesucristo en medio del fuego. “Cuando miré a la foto la noche pasada, quedé realmente asombrada por lo que vi”, afirmó.

Rowan, quien también señaló que sentía que la imagen de Jesús “traería alivio a la gente en París y en todo el mundo en tiempos tristes”, no estuvo sola: muchas otras personas aseguraron haberlo visto.

A SILHOUETTE of Jesus Christ has been spotted in the flames of the devastating inferno which engulfed Notre Dame Cathedral, shock claims suggest. pic.twitter.com/vsgZpXpoA9

Entre las miles de opiniones que pululan en las redes sociales se encuentra la de una persona identificada como Dom Disanto, quien asegura que “la aparición fue una manera de demostrar que él no estaba contento con nosotros”.

En ese mismo sentido, una página en Twitter bajo el nombre de Catholics Doors que representa a una iglesia en Canadá realizó un comentario similar, en el cual se pregunta si acaso el comportamiento de los humanos habría sido la causa del incendio.

Was Jesus in the flames of Notre Dame? This would be a sure sign that Jesus was not happy with what was going on at Notre Dame Cathedral. His house of worship had been turned into a tourist attraction.https://t.co/THdOPU9T8n pic.twitter.com/kzGeWhHkPc

— Catholic Doors (@CatholicDoors) 17 de abril de 2019