En Semana Santa se redujeron los hurtos y homicidios en el país

Según lo reportó la Policía Nacional, durante la Semana Santa se registró la disminución en los principales delitos como el homicidio y el hurto a personas, comercios y viviendas en todo el territorio colombiano.

Según las autoridades, las muertes violentas en el país presentaron una disminución del 20%, lo que significa que gracias a labores preventivas se han podido evitar 51 muertes.

Entre tanto, el hurto a personas tiene una reducción del 32 por ciento, pasando de 4.074 en 2018 a 2.783 en el 2019, gracias al trabajo oportuno y coordinado entre las capacidades institucionales y la comunidad en cada uno de los centros de peregrinación.

De igual forma, el hurto a comercio es la conducta punible que más ha presentado reducción durante los días santos, pasando de 978 hurtos a 302, lo que significa 676 casos menos presentados, lo que equivale al 69 por ciento menos.

Gracias a las recomendaciones previas para esta temporada, las cuales fueron acatadas por los ciudadanos, se logra una reducción del hurto a residencias del 56 por ciento, del hurto a vehículos y a motocicletas del 32 y 46 por ciento, respectivamente.

En lo que respecta al hurto de equipos móviles, se ha logrado una reducción del 49 por ciento, equivalente a 539 celulares menos hurtados durante esta semana y bicicletas en 55 por ciento, pasando de 228 en la Semana Santa de 2018 a 103 en este año.

RECOMENDACIONES PARA PREVENCIÓN DEL HURTO

Personas

• Es recomendable estar atento mientras se moviliza en buses, teniendo especial cuidado a sus objetos personales como bolsos, billetera y celular; así como en las aglomeraciones religiosas propias de esta semana.

• Es recomendable solicitar el servicio de taxi por teléfono y evite tomarlo en la calle. Envíe los datos como número de placa, número interno a alguien de su confianza.

• Tenga cuidado en no dejar a la vista de las personas, elementos personales como bolsos, portátiles, celulares y paquetes que llamen la atención.

• Si se moviliza en vehículo, haga uso de los parqueaderos autorizados y no deje paquetes a la vista.

• Ignore el ofrecimiento de productos en vía pública o la ayuda de extraños, estos atraen su atención y se puede convertir en un engaño.

Residencias

• Si va a viajar o a dejar sola su vivienda durante estas fechas religiosas, verifique que puertas y ventanas estén totalmente cerradas, inclusive sí se ausenta por tiempos cortos. En caso de perder las llaves, cambie las guardas o cerraduras.

• Por ningún motivo publique fotografías en redes sociales que puedan identificar la ausencia de su residencia.

• La modalidad más usada por esta época, para el hurto a residencias es la llave maestra y la violación de cerraduras. Por ello, tenga los dispositivos electrónicos y las cerraduras en perfecto estado.

• Igualmente, evite hablar sobre la existencia de cajas fuertes o elementos de valor guardados en su residencia o dar información sobre su agenda personal o planes de viaje.

• Si por el contrario estará en su casa, jamás permita el ingreso de desconocidos o funcionarios públicos sin constatar su identidad. Evite hacer compras en la puerta de su residencia o atender presuntas promociones de productos y/o servicios.

Delitos financieros

• Evite utilizar cajeros automáticos en la noche o que estén ubicados en sitios con poca iluminación o alejados de escenarios de afluencia de personas.

• Verifique que no se encuentren objetos extraños y que el cajero no presente anomalías.

• Tenga la precaución de no aceptar la ayuda o suministre datos personales, números de cuenta, claves y dinero a personas extrañas. Por el contrario, realice retiros en compañía de personas de su entera confianza.

• Solicite acompañamiento de la Policía cuando vaya a retirar grandes sumas de dinero o emplee cheques de gerencia y transferencias de fondos.

• Si detecta personas sospechosas, informe al personal de seguridad de la entidad bancaria o comuníquese a la línea de emergencia 123.

VISITA A SITIOS TURÍSTICOS

• Verifique que la persona o guía turístico sea de alguna entidad reconocida y confiable para así evitar posibles estafas o hurtos. Procure portar una tarjeta o mapa del lugar donde se va se hospedar e informe a sus familiares su ubicación.

• Utilice ropa cómoda para los desplazamientos, procesiones y/o en las visitas a los templos y sitios turísticos, evite caminar por desvíos, atajos o laderas; no permita que sus hijos empleen varas, tubos o demás elementos que puedan hacer contacto con cuerdas de alta tensión.