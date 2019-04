Periodista denunció abuso policial en portal de Transmilenio

El fotógrafo de la agencia EFE, Juan Páez, denunció haber sido víctima de un procedimiento policial irregular en el Portal Américas de Transmilenio, cuando un uniformado lo requirió y le impuso un comparendo por presuntamente no acatar una orden.

Los hechos se registraron el pasado miércoles santo, cuando el fotográfo se dirigía hacia el “besatón” que la comunidad LGBT adelantó en el Centro Comercial Andino, pero el comunicador iba tarde y un patrullero junto a dos auxiliares notaron su afán lo que les pareció sospechoso.

Según el comunicador, los uniformados que realizaron el proceso se molestaron cuando Páez sacó su celular para registrar los hechos.

“Un policía, junto a auxiliares, me ha retenido en una ‘rutinaria requisa’. Al argumentar que el procedimiento está mal, me amenazan por supuesto desacato de una orden al cuestionar la forma de abrir mi maleta con mi equipo”, señaló la denuncia del comunicador en redes sociales.

Páez explicó que “Luego me conducen a un pequeño cuarto… Al forzarme a entrar me rapan el celular y empiezan a usar la fuerza pegándome en las piernas y estómago. Exigiendo que muestre mis equipos, el muy alterado policía me insulta muchas veces y en un intento de presión con amenazas de llevarme a la UPJ por ocho horas”.

El fotógrafo señaló que el oficial de policía se identificó como Andrés Cardona, con placa 214444, le borró las fotos y el video del procedimiento, y aseguró que los uniformados intentaron abrir su maleta, donde tenía su cámara y demás equipos, de manera inadecuada.

Las autoridades ya anunciaron el acompañamiento respectivo para que el comunicador pueda adelantar las denuncias que haya a lugar.