Razones por las cuales Colombia es líder en vacunación

El control de epidemias y la prevención de enfermedades infecciosas ha sido uno de los focos de trabajo de la Organización Mundial de Salud (OMS) y otras organizaciones internacionales y, por supuesto, del gobierno colombiano.

En este sentido, la prevención a través de la inmunización ha salvado millones de vidas en todo el mundo y ha sido reconocida como una de las prácticas de salud más costo-eficientes y que da mejores resultados. De hecho, según UNICEF y el Banco Mundial, tan solo el agua potable bebible compite con las vacunas en su poder para salvar vidas[1].

Sin embargo, a pesar de la importancia de este tema y según lo ha expresado la OMS, se calcula que uno de cada cinco niños en el mundo aún no recibe las vacunas necesarias de acuerdo a su edad y alrededor de 1,5 millones de ellos mueren cada año por enfermedades que podrían prevenirse con la vacunación[2].

Frente a esto y dadas las necesidades de garantizar un mayor acceso a la vacunación de la población mundial, en 1974[3] se creó el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), una acción conjunta de las naciones del mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales de inmunización y que tienen el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas[4].

Colombia, un esquema de vacunación ejemplar

Este modelo fue introducido en Colombia a finales de la década de los 70[5] y gracias a los esfuerzos mancomunados de distintos actores del sector como el gobierno, operadores, prestadores de salud, entre otros, es reconocido y se ha destacado en varias ocasiones frente a otros de América Latina. A continuación, están las 8 razones del por qué el país se distingue en esta materia y los logros más destacados:

Oferta de vacunas y cobertura:

1. El esquema colombiano es uno de los más completos de América Latina; este incluye 21 vacunas para el control de 26 enfermedades[6].

2. Colombia goza de una cobertura general de vacunación mayor al 90%. Esto es considerado un alto porcentaje, si se tiene en cuenta que el 50% de los países de la región tienen coberturas menores al 90%[7].

3. Además de los puntos de vacunación en los centros de salud, se realizan jornadas gratuitas de vacunación en todo el país, que permiten a niños y otros grupos etarios incluidos en el esquema acceder al programa sin importar el estado de su afiliación al sistema de seguridad social[8].

4. Para el año 2013, de 1.122 municipios en casi 500 las coberturas superaban el 95%[9].

Resultados de impacto en materia de inmunización

5. Gracias a la excelente gestión realizada, a través del PAI en 2014 Colombia fue declarado el primer país del continente libre de rubéola y rubéola congénita[10].

6. En los últimos 10 años, se introdujo al programa de inmunización universal del país vacunas contra el rotavirus, neumococo, VPH, hepatitis A y varicela en niños, y dTpa para gestantes así como también se incluyó la vacunación contra el meningococo para la atención de brotes[11].

7. Desde el 2012 más del 85% de los niños y niñas menores de 1 año han recibido vacunación contra neumococo,[12] reportando una reducción del 90.5% en casos de meningitis neumocócica, así como una disminución del 52,71% en muertes por neumonía y del 43.4% de casos de otitis media en menores de cinco años[13],[14],[15].

8. En el 2008, el 72% de los departamentos de Colombia mostraban tasas de mortalidad debido a diarrea por rotavirus. Gracias a los planes de inmunización, en el 2016 se redujo al 30%[16].

Lo anterior, deja en evidencia que el plan de inmunización de Colombia trae grandes beneficios en salud para la población, pues además de ser uno de los mejores de la región, ha permitido reducir brotes de enfermedades, disminuir hospitalizaciones y posibilidades de discapacidad permanente, limita los efectos a largo plazo de las enfermedades, disminuye la pérdida de productividad y los costos de atención sanitaria a largo plazo[17] [18].

Junto con los buenos resultados que ha tenido el Plan Ampliado de Inmunización que cubre la mayoría de las vacunas en los niños menores de 5 años y otras de algunos grupos de edades específicos, es importante que los adultos y adolescentes conozcan los esquemas que deben recibir y los completen oportunamente. De esta manera, y en conjunto con los esfuerzos de los actores del sistema, Colombia seguirá destacando en la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles, al tiempo que se garantiza un mayor acceso a la comunidad.

