Acciones de ayuda urgente para Barbacoas, Maguí Payán y Roberto Payán afectados por desbordamiento del río Telembí

Loterias

Loterías del 22 de abril en Colombia:

Cundinamarca 7709 – Serie 040

Tolima 5820 – Serie 068

DORADO

Mañana 1405 – Tarde 2904

CULONA:

1558

ASTRO SOL

1549 – Signo Acuario

ASTRO LUNA

5724 – Signo Acuario

PIJAO:

1177

PAISITA:

Día 8786 – Noche 5493

CHONTICO:

Día 1467 – Noche 6943

CAFETERITO:

Tarde 4977 – Noche 1855

SINUANO:

Día 3218 – Noche 9980

CASH THREE:

Día 318 – Noche 771

PLAY FOUR:

Día 3686 – Noche 4506

SAMAN:

1333

CARIBEÑA:

Día 5043 – Noche 7599

WIN FOUR:

6767

EVENING:

6813

MOTILÓN:

Tarde 6399 – Noche 5589

LA FANTÁSTICA:

Día 2720

ANTIOQUEÑITA

Día 5170 – Tarde 4285