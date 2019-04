Gobierno retira artículo del Plan de Desarrollo para traslado pensional exprés

Captura de Video

El artículo de la ponencia dentro del plan Nacional de Desarrollo, para el segundo debate, se retiró este martes, pero es posible que reviva si es presentada como una proposición en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado.

Juan Alberto Londoño, viceministro general de Hacienda, dijo que: “Hoy ese artículo no tiene aval, la ministra de Trabajo ya fue muy clara en decir que el Gobierno no va a apoyar este artículo. No es el momento de tener esta discusión, tenemos el estudio de una reforma pensional y creemos que esto debe ser analizado ahí”.

Según Congresistas el artículo contaba con el aval del gobierno, a lo que el viceministro señaló que: “ese artículo si tiene un chulo mío pero es sólo para hacer el análisis del proyecto”.

Para el Ministerio Hacienda, el impacto del artículo para las cuentas del Estado, si es aprobado, es inferior a la cifra que manifiestan los fondos privados de 50 billones de pesos, pero sí es una una cifra que se debe considerar, ya que el costo fiscal sería de alrededor $30 billones.

El proyecto de ley, que tiene cerca de 40 artículos nuevos, comenzará a debatirse la próxima semana.