¡Conchudos!: Padres primerizos piden a vecinos que les hagan oficio y cocinen

Una publicación reciente de una pareja de Filadelfia compartida en Meal Train, un sitio web de “donaciones”, ha llamado la atención por sus extravagantes solicitudes, que incluyen pedir a los vecinos que les preparen la comida y les hagan las tareas domésticas tras el nacimiento de su primer hijo.

A pesar de que es bastante habitual que los padres primerizos reciban la ayuda de la familia, amigos y vecinos, Jim Burns y su esposa, Alex, fueron un paso más allá: solicitaron 30 recetas específicas y, en caso de no poder preparárselas, pidieron a los vecinos que realizaran tareas domésticas como lavar los platos o pasear al perro.

“Como futuro padre, me debato entre muchas emociones”, escribió Jim Burns en Meal Train, aunque la publicación ya fue eliminada. “Una de las cosas que más temo es no poder dormir lo suficiente y, como resultado, no tener el mejor estado de ánimo para ofrecerle a mi esposa el apoyo que necesita para recuperarse tras el parto.

“Por eso estoy organizando este ‘Meal-Train’ o ‘Ayuda con el control de la salud mental’ o ‘¿Necesitas ayuda hoy?’”, continuó. “Sería increíble que puedas prepararnos la comida. Si te viene bien, también podrías preguntarnos si necesitamos algo más, lo cual sería aún más increíble”.

The week I got a thing in my mailbox to join a social network @Nextdoor. People in my neighborhood can alert each other about crime and stuff like that. Great idea! But today someone posted the most ridiculous thing ever (1/?)

— JJ (@JJFromTheBronx) 18 de abril de 2019