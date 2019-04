Microsoft entregó cifras sobre los riesgos en línea para menores de edad colombianos

El internet puede ser una gran herramienta para aprender, comunicarse, socializar, explorar, jugar y relacionarse. Sin embargo, los riesgos en línea están siempre presentes y pueden representar un impacto en la vida de los menores, que, en Colombia, de acuerdo con cifras del Censo 2018, representan al 22.5% de la población.

A nivel global, 63% de los riesgos en línea viene de extraños y personas que las víctimas sólo conocen en línea. Esto, de acuerdo con el Digital Civility Index, un estudio que Microsoft realiza año tras año para medir actitudes y percepciones al respecto en 22 países y que este año hizo énfasis en esta población.

En la edición de este año, se destaca que globalmente el contacto no deseado y la recepción de imágenes de contenido sexual no solicitadas fueron los riesgos más prominentes. Así mismo, en el caso particular de Colombia, que ocupa la posición 17, el estudio demuestra que los principales riesgos en el país son la recepción de contenido ofensivo u obsceno, consultar noticias falsas y ser contactado por extraños que solicitan información personal, respectivamente.

De esta manera, 72% de los encuestados recibió contenidos sexuales, 67% considera que estuvo expuesto a noticias falsas y 60% fue contactado por un extraño.

De acuerdo con esta investigación, estas experiencias, que en ocasiones suceden a las personas debido a sus características personales, género, edad y apariencia física, provienen del mismo círculo social de las víctimas y pueden tener un impacto negativo tanto dentro como fuera de internet.

Como principales resultados de la población de menores, se identificó que Colombia tuvo el aumento más alto en adolescentes que piden ayuda de algún adulto de confianza ante un riesgo en línea, 49% a sus padres 39% a otro adulto cercano. Estas cifras representan un considerable aumento ya que solo 10% solicitó ayuda a algún adulto en 2018.

Por otro lado, a nivel global, los adolescentes hombres sufrieron de mayores consecuencias tras riesgos en línea con 71% frente a 61% de consecuencias en adolescentes mujeres, cifras que demuestran la necesidad de atención imparcial a ambos géneros.

“Nuestra meta es apoyar la seguridad en línea y brindar una manera única para que padres y profesores eduquen a los jóvenes sobre cómo mantenerse seguros en línea haciéndoles entender cuáles son los riesgos y sus consecuencias en el mundo real” afirmó Marco Casarín, CEO de Microsoft en Colombia.

Cabe también destacar iniciativas como la alianza global We Protect y RedPaPaz que buscan dar orientaciones para mejorar la respuesta de los gobiernos en materia de prevención y mitigación de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea. A través del CAI virtual, la App Te Protejo o la línea 141 del ICBF, cualquier ciudadano puede denunciar oportunamente ante riesgos de abuso sexual.

Con este panorama, quedan en evidencia los múltiples retos y oportunidades para mejorar los hábitos de consumo tecnológico de una generación que ha nacido con múltiples herramientas en su entorno y que enfrenta uno de los mayores retos de la actualidad, la ciberseguridad.