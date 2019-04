Senado definirá objeciones a Ley Estatutaria de la JEP el próximo lunes 29 de abril

–Para el próximo lunes 29 de abril, el Senado de la República dispuso votar las objeciones presidenciales a la Ley Estataturia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

La decisión se adoptó en la Plenaria del Senado de la República este martes, en la cual se discutió por varias horas, la propuesta de la oposición, en la que solicitó fijar la fecha para debatir las objeciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, JEP.

Los congresistas pertenecientes a la oposición exigieron a la Mesa Directiva la publicación en la Gaceta Legislativa del informe negativo a las objeciones, el cual fue radicado el pasado 9 de abril. ” Es importante que esto se publique, para que el pueblo colombiano conozca el contenido del informe. No entiendo por qué no se ha hecho, es deber del Congreso hacerla pública y tramitarla”, afirmó el senador Jesús Alberto Castilla (Polo Democrático).

Entre tanto, el senador Jorge Robledo (Polo Democrático) hizo un llamado para que no se violen los derechos de la oposición. “La oposición debe ejercer su derecho. No hay democracia si no se respeta este derecho”, a la vez que anunció que hundirán las objeciones a la JEP, presentadas por el presidente Iván Duque.

De la misma manera el congresista Antonio Sanguino (Partido Verde), dijo que se debe acoger la propuesta presentada para escoger la fecha del debate democrático sobre las objeciones.

Por su parte, el senador German arón Cotrino (Cambio Radical), también solicitó que se fijara la fecha para el mencionado debate y así evitar las controversias innecesarias.

En su intervención, el ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático) propuso que se promoviera un diálogo con las diferentes bancadas, para que se salve los puntos de las objeciones relacionadas con la extradición y los terceros o personas ajenas al proceso.

En su momento, el legislador Roy Barreras (Partido de la U) presentó una proposición para se vote en la próxima sesión de la plenaria el informe de las objeciones, la cual tiene el siguiente contenido:

“De conformidad con el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2016 en el que se regula, el procedimiento legislativo especial de paz que establece: Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la Paz tendrán trámite preferencial. En consecuencia, tendrán absoluta prelación en el orden del día sobre cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él. (Énfasis adicionado) y con la interpretación del alcance de esta disposición, que como lo ha dicho el Procurador General es “un procedimiento especial, único y transitorio, que ordenó un trámite preferencial con el propósito de agilizar y garantizar la implementación de Acuerdo Final y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto”.

“Es por esto, que solicitamos a la Mesa Directiva del Senado de la República, una vez escuchado y surtido el trámite de la audiencia pública se anuncie el informe de objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria 008/17 Senado – 016/17 Cámara, ‘Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz’ para votación en la próxima sesión plenaria en el primer punto del orden día, antes de abordar el estudio y discusión de cualquier otro asunto, como lo establece la Constitución Política”.

La Mesa Directiva del Senado acogió la propuesta de fijar el orden del día, para debatir las objeciones de la JEP, y explicó que la fecha de la discusión será el próximo lunes 29 de abril, a las 11:00 de la mañana.