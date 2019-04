Tatiana Calderón lista para la segunda fecha del FIA F2 en Bakú

Luego de su buen debut en Bahréin, la piloto de pruebas del equipo Alfa Romeo Racing de Fórmula 1, enfrenta su siguiente reto en el circuito callejero de Bakú, un trazado con características muy particulares donde los autos de Fórmula 2 se acercan a los 300kms por hora, velocidades bastante altas para un circuito urbano.

El trazado de 6.003 kilómetros, el segundo más extenso del calendario de la Fórmula 2, contrasta zonas de alta velocidad con otras más lentas, casi llegando a extremos que solo se ven en circuitos como Monza y Mónaco, el más rápido y el más lento del calendario respectivamente.

Los espectadores tanto de F1 como de F2 en los últimos años reconocen a Bakú por sus carreras impredecibles, ya que los incidentes suelen estar a la orden del día y la aparición del Safety Car es usual, creando oportunidades estratégicas que suelen hacer más dinámicas las carreras. La extensa recta de meta también genera oportunidades de adelantamiento constantes, algo inusual para un circuito urbano.

El equipo BWT Arden para el que corre Tatiana, cuenta con buena información sobre este circuito donde consiguieron una victoria en 2017 con el francés Norman Nato. Sin embargo para la colombiana será su primera vez allí, por lo cual su preparación ha consistido en sesiones en el simulador antes de afrontar la primera práctica libre del próximo viernes.

Pirelli introducirá por primera vez en esta temporada el compuesto súper blando para a Fórmula 2, lo que será un factor adicional a considerar y con el cual Tatiana espera demostrar nuevamente su capacidad para gestionar el caucho y avanzar en la tabla de posiciones.

Tatiana Calderón: “Tengo mucha curiosidad por descubrir lo que será competir en Baku, una pista nueva para mí. Parece ser muy demandante, con zonas muy rápidas, especialmente el tercer sector. Al inicio encontramos curvas de 90 grados, muy técnicas, necesitas mucha estabilidad en la frenada y vamos con poca carga aerodinámica por la larga recta de meta. Como siempre se trata de encontrar un buen compromiso con el balance del auto.»

«Será sin duda un fin de semana de muchos desafíos, no solo por el circuito, pues tampoco conozco el compuesto de neumático súper blando que vamos a llevar allí. He visitado el simulador para familiarizarme un poco con el circuito y no veo la hora de que arranque el fin de semana, pues con seguridad vendrán carreras muy entretenidas!»

HORARIOS EN BAKÚ

(HORA LOCAL, -9H COLOMBIA)

Viernes 26 de Abril

Práctica libre – 11:00

Clasificación – 15:00

Sábado 27 de Abril

Carrera 1 – 12:00

Domingo 28 de Abril

Carrera 2 – 13:10