Cali: ofrecen recompensa por información que conduzca al paradero de la niña Michel Andrea Valarezo

La secretaría de Seguridad y Justicia informó que continúa la búsqueda de la menor que se encuentra desaparecida desde el pasado 27 de marzo y que, por indicación del alcalde de Cali, Maurice Armitage, se coordinaron las acciones con el Gaula de la Policía y con la Fiscalía, para anunciar la remuneración ante la opinión pública.

De igual manera, tanto el ofrecimiento de la recompensa como el uso de la imagen de la niña para su difusión, se realizaron con la autorización de los padres de familia, los cuales han contado con el acompañamiento integral de la Secretaría de Bienestar Social durante los días en que se ha emprendido la búsqueda de la menor desparecida en el oriente de la ciudad.

“Estamos muy preocupados por el paradero de Michel Andrea, conocimos el caso días después de su desaparición, cuando sus familiares pusieron la denuncia y por información de la institución educativa en las que estudia. Las autoridades no han podido avanzar en la investigación, ni el Gaula ni la Fiscalía han podido obtener nuevos datos de la ubicación de la niña, por eso hemos tomado la decisión de ofrecer una recompensa por información que nos lleve al paradero de la niña”, expresó Andrés Villamizar Pachón, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

De acuerdo al reporte del cuerpo de investigadores, la Policía y la Fiscalía trabajan sin descanso para hallar pistas que brinden claridad al caso, pero el desarrollo de la indagación no ha llevado a nuevos indicios que permitan establecer el paradero de Michel Andrea, tarea de búsqueda a la que también se suman a diario sus compañeros de colegio y profesores.

Si bien la Alcaldía anunció la recompensa, este ofrecimiento no contiene el monto que se dará a cambio de la información que lleve al paradero de la menor, siguiendo las indicaciones dadas por el Gaula de la Policía, debido a que en este tipo de casos se omite el monto por protección a la niña.

“Hago una claridad: no se define el monto, porque se trata de una menor y no queremos ponerla en mayor peligro, fijar un monto específico puede generar riesgo. Las personas que tengan información no duden en contactar a la Policía o a la Alcaldía, se hará un contacto privado para recibir el reporte que tengan y, según la efectividad de los datos que proporcionen, pactaremos una recompensa”, enfatizó el secretario Villamizar.

Las personas que tengan información sobre el paradero de Michel Andrea Valarezo pueden comunicarse a la línea 123 de la Policía Nacional, o al 165 del GAULA, o comunicarse con la Secretaría de Seguridad y Justicia a través de las redes sociales de este organismo: Facebook @SecSeguridadCali, Twitter @SeguridadCali.