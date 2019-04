El SuperCADE Móvil estará tres días en Usaquén

El SuperCADE Móvil continúa recorriendo Bogotá y el turno esta vez será para Usaquén, donde la ciudadanía de esta localidad se beneficiará de la jornada especial de servicio que se desarrollará del 25 al 27 de abril.



Un equipo de profesionales de varias entidades brindarán información sobre expedición y duplicados de cédulas, solicitud para vincularse al SISBEN, duplicados de servicios públicos y vacunación contra el tétano y neumoco, entre otros trámites y servicios que los ciudadanos de la localidad podrán realizar cerca a su casa.

La cita será en el Parque Verbenal, ubicado en la Calle 186C No 18B-55, los días jueves 25 y viernes 26 de abril de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y el sábado 27 de abril, desde las 9:00 a.m. a la 1:00 p.m.

En este SuperCADE Móvil estarán presentes las secretarías de Hacienda, Mujer y Planeación, Gas Natural Fenosa, Registraduría, Colpensiones, Codensa, Empresa de Acueducto, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, Alta Consejería de los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Universidad Distrital y Veeduría Distrital, entre otros.

¿Cuándo y dónde?

* Jueves 25 y viernes 26 de abril de 2019, entre las 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

* Sábado, 27 de abril de 2019, entre las 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Dirección: Parque Verbenal – Calle 186C No 18B-55.

Recuerde: Llevar su documento de identidad para cualquier trámite que quiera realizar.