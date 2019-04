Trump se burla de la capacidad mental de Joe Biden para lograr la candidatura Demócrata

–El presidente estadounidense, Donald Trump, puso en entredicho este jueves la capacidad mental de Joe Biden para obtener la candidatura del Partido Demócrata a las elecciones de 2020, poco después que el veterano exvicepresidente anunciara su candidatura a la Casa Blanca.



“Bienvenido a la carrera Joe el Durmiente. Solo espero que tengas la inteligencia, que siempre ha estado en duda, para librar una exitosa campaña de primarias”, escribió Trump en Twitter, en reacción al nuncio de Biden de aspirar a la presidencia.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty – you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!

