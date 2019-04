Así se impulsará el transporte férreo en el Plan Nacional de Desarrollo

Loterias

Loterías del 25 de abril en Colombia:

Bogotá 3025 – Serie 062

Quindío 1524 – Serie 112

DORADO

Mañana 2822 – Tarde 0199

CULONA:

0553

ASTRO SOL

4315 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

1662 – Signo Tauro

PIJAO:

3919

PAISITA:

Día 1167 – Noche 5321

CHONTICO:

Día 9518 – Noche 5262

CAFETERITO:

Tarde 1637 – Noche 5468

SINUANO:

Día 2419 – Noche 8339

CASH THREE:

Día 006 – Noche 516

PLAY FOUR:

Día 2754 – Noche 8290

SAMAN:

6217

CARIBEÑA:

Día 9719 – Noche 0114

WIN FOUR:

5587

EVENING:

9074

MOTILÓN:

Tarde 8018 – Noche 6187

LA FANTÁSTICA:

Día 5105 – Noche 5512

ANTIOQUEÑITA

Día 8713 – Tarde 9008