Cuando el país está mejorando no hay motivos para estar protestando: Vicepresidenta

Buscar soluciones cada día y mejorar las condiciones de vida de los colombianos, es el propósito del Gobierno Nacional y así generar empleos, aportar recursos a la salud y mejorar la seguridad, dijo la Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, en torno a las manifestaciones programadas para este jueves en distintas ciudades del país.

“Cuando el país está mejorando no hay motivos para estar protestando sino para estar trabajando, Colombia no para de estar creando, trabajando, no para de estar soñando con que el país sea mejor, por eso me parece que no se justifica querer mantener el país en modo protesta social, eso lo que hace es que destruye riqueza, acaba empleos y le va destruyendo la esperanza a muchos colombianos”, señaló.

Reiteró que se debe promover el diálogo con todos los sectores y buscar escenarios de solución a los problemas nacionales y a la construcción de espacios positivos.

La funcionaria agregó que la protesta social está consagrada en la Constitución y que todos los gobiernos deben respetarla porque es una manera de expresar descontento, “pero debe hacerse siempre de manera pacífica, respetando la ley, los bienes públicos y los derechos de los demás, pero que se haga cuando realmente hay motivos para hacerlo y no para mantener al país en modo protesta, tratando de desgastar a un gobierno, un sistema económico y la sociedad”.

De otra forma, la Vicepresidente que estuvo con el presidente de la República y varios miembros del gabinete celebrando con varios niños el Día Internacional de la Niñez, expresó que este fue un espacio para escucharlos y aprender de ellos.

“Les hemos reiterado que en el Gobierno del presidente Iván Duque creemos que el futuro no es de los niños, sino que el presente es de ellos y que deben ser siempre oídos para que lo adultos seamos capaces de responder a las expectativas, para que en lugar de dejar que crezcan con miedos e inseguridades, les demos elementos que fortalezcan su confianza en ellos mismos y tengan un desarrollo óptimo”, dijo.