Fonseca estrena video de «Ven» versión sinfónica

Fonseca estrenó la nueva versión de uno de sus temas más íntimos, VEN (Live) acompañado de la Orquesta Filarmónica de Medellín, y el coro de Cámara Cecilia Espinosa. La grabación del sencillo (live) y el video dirigido por Felipe Ibarguen, fueron parte de un inigualable concierto a casa llena en el Teatro Metropolitano de Medellín en Colombia en diciembre del 2018.

«Ven es una declaración de amor infinito y profundo. Una canción directo al corazón, un pacto para cuidar y demostrar mucho más a quienes amo, a mi familia,»expresó el cantautor colombiano.

El ganador de cinco Latin GRAMMY®, Fonseca recién anunció fechas adicionales de su gira de conciertos «SIMPLES CORAZONES TOUR» que próximamente visitará las siguientes ciudades en los Estados Unidos:

30 de mayo The Fillmore/San Francisco, CA

31 de mayo The Wiltern/Los Angeles, CA

2 de junio House of Blues/San Diego, CA

3 de junio House of Blues/Las Vegas, NV

5 de junio Van Buren/Phoenix, AZ

7 de junio House of Blues/Dallas, TX

8 de junio Aztec Theater/San Antonio, TX

9 de junio House of Blues/Houston, TX

Fonseca fue coronado en el mes de marzo del 2019 Rey del Carnaval de la Calle Ocho de Miami, el festival de música latina más grande del sur de la Florida, convirtiéndose en el primer artista de su país en recibir este reconocimiento. La versión original de «Ven», junto a la Orquesta Sinfónica de Macedonia, es parte de su nuevo álbum titulado Agustín.

Anoche FONSECA se dio cita en los Premios Billboard a la Música Latina en Las Vegas, donde participó en un tributo musical a Juan Luis Guerra.