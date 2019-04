Game of Thrones rompe nuevo récord de audiencia

Game of Thrones es la serie más galardonada en la historia de la televisión y las más esperada por sus fanásticos. Camino al tercer episodio de su última temporada el próximo domingo, la serie sigue rompiendo récords de audiencia en todo el mundo.

En América Latina la serie registró, desde principios de abril hasta el episodio 2, un número récord de audiencia con más de 30 millones de streams en toda la región, a través de los servicios digitales como HBO GO, HBO On Demand y Video On Demand (VOD) de las operadoras locales.

Todos los episodios de Game of Thrones, desde la primera temporada, están disponibles en HBO GO y por medio de las plataformas VOD de los operadores de cable participantes.

La plataforma HBO GO está disponible en https://hbogola.com o descargando la aplicación en las tiendas digitales desde donde se puede suscribir al servicio o tener acceso por medio del paquete de TV de paga de los operadores participantes. GAME OF THRONES también se transmite por los canales de TV HBO®, HBO2, HBO Signature y HBO Plus. Para ver los horarios de programación local, https://gameofthrones.hbolatam.com.