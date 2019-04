Este lunes jornada 43 de «De eso tan bueno no dan tanto» en Bogotá

Este lunes 29 de abril realizaremos la jornada número 43 de la campaña “No se deje engañar … De eso tan bueno no dan tanto” en Bogotá, con el apoyo de la Universidad Católica de Colombia. El encuentro con los estudiantes se adelantará a partir de las 10:00 a.m. en la sede El Claustro, Auditorio Paraninfo, ubicado en la Diagonal 46 A # 15 B – 10.

La captación ilegal de recursos se ha sofisticado. No invierta sus recursos en sitios donde le prometan altos rendimientos de ganancia. Desconfíe de eso.

Si no le informan claramente de dónde provienen los recursos que le prometen, si esas ganancias no tienen una justificación aparente, si no tiene certeza de la naturaleza de la empresa, absténgase de entregar su dinero.

Una señal de alerta son aquellas empresas en las que invitan a la gente a afiliarse y le piden que incorporen a más personas al supuesto negocio para incrementar las utilidades prometidas. No haga parte de un delito.

Algunos negocios se presentan con una aparente legalidad, pero en el momento de configurar la operación garantizan una ganancia y un flujo permanente de ingresos sin justificar de dónde provienen los recursos adicionales, haciendo que en el corto tiempo usted pierda todo lo que invirtió.

Otro mecanismo de fraude son las firmas o empresas que dicen estar vigiladas por la Superintendencia Financiera sin serlo y que, en ocasiones, usan nombres similares a las que sí están sometidas a la inspección y vigilancia de la SFC para que las personas entreguen sus recursos a cambio de supuestos préstamos, que nunca les son otorgados. Deposite su dinero en entidades vigiladas por el Estado.

Es importante que los ciudadanos pongan en conocimiento de las autoridades cualquier información que tengan sobre actividades que consideren sospechosas. Denuncie ante:

Inspecciones de Policía

Alcaldías locales

Oficinas seccionales de la Fiscalía General de la Nación

Superintendencia de Sociedades

Superintendencia Solidaria

Superintendencia Financiera de Colombia

No repitamos los errores del pasado. No arriesgue su patrimonio ni el de sus hijos.

El Estado no puede actuar si el ciudadano no denuncia. Y lo que vemos es que estas denuncias vienen siempre después del fraude.

¡Ante la duda, es mejor abstenerse!

Si le ofrecen un negocio o lo invitan a hacer una inversión en donde no dicen cuáles son los riesgos reales o de dónde provienen las jugosas ganancias que prometen, es mejor no depositar sus recursos y consultar con las autoridades respectivas. De eso tan bueno no dan tanto.

A veces las personas creen que participando en estos esquemas piramidales sólo perderían su aporte, en caso de que les incumplan las promesas; pero están olvidando que la captación ilegal en Colombia es un delito que da cárcel y en el que quedarán involucrados tanto quien promueve o administra el negocio como quien participa e invierte en él, independientemente del valor de su inversión.

Verifique siempre TODA la información que le presentan antes de participar en cualquier negocio. Invierta sólo después de corroborar la dirección física y la legalidad de la empresa, porque muchas veces estos negocios se concretan única y exclusivamente por teléfono, por internet o por correos electrónicos.