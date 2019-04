Hay que buscar crecer al 4 o 5 por ciento y poner esta economía a generar bienestar de manera dinámica: Duque

Hay que lograr que la economía colombiana crezca al 4 o 5 por ciento al año, dijo este sábado el Presidente Iván Duque, al celebrar un informe del Banco Mundial que situó la proyección de crecimiento de Colombia en el 3.5%, por encima del crecimiento regional y del promedio mundial.

Es “un gran avance por el cual tenemos todos los días que seguir trabajando”, dijo el Mandatario en el Taller Construyendo País # 28, celebrado en Pereira

“Y a mí no me da pena decirlo. Es más, vengo con emoción a decírselo, porque acá vine muchas veces como candidato a la Presidencia y les dije que esta economía no podía seguir creciendo a esos niveles tan bajos del 1, del 1.4 por ciento”, manifestó el Jefe de Estado.

Resaltó que esta semana “el Banco Mundial, después de haber analizado las condiciones de la economía colombiana, también ha hecho esa proyección de crecimiento del orden del 3.5%. Por encima del crecimiento regional e inclusive por encima del promedio de crecimiento mundial. Un gran avance por el cual tenemos todos los días que seguir trabajando, porque yo no me conformo con el 3.5%. Aquí hay que buscar crecer al 4, 4 y medio al 5, al 5 y medio, y poner esta economía a generar bienestar de manera dinámica”.

El Presidente explicó que en Colombia, durante años, “todas las reformas tributarias lo que hacían era ponerles más impuestos a los que generan empleo, a la micro, a la pequeña la mediana y a la gran empresa, y eso estaba estancando el crecimiento”.

Recordó que el Gobierno adoptó el Programa de Reactivación Económica. “En los dos primeros trimestres de nuestro Gobierno alcanzamos crecimiento del 2.7% y ya hasta el Banco de la República ha señalado que vamos a crecer por el orden del 3.5% en el año 2019, porque estamos tomando las decisiones correctas”, puntualizó.