Secretaría de Movilidad intensifica controles a patinetas parqueadas en el espacio público de Bogotá

El parqueo de patinetas en espacio público como andenes, zonas verdes o zonas para peatones, antejardines, ciclorrutas y paraderos del SITP está prohibido por el Código Nacional de Tránsito.

La Secretaría Distrital de Movilidad avanza en la expedición de la normatividad que regula el servicio de alquiler de patinetas en Bogotá.

La administración distrital continuará con los controles a las patinetas que sean encontradas invadiendo el espacio público. Las grúas de la Secretaría Distrital de Movilidad inmovilizarán estos vehículos.

Bogotá. Abril 23 de 2019. La Secretaría Distrital de Movilidad hace un fuerte llamado de atención a las empresas de alquiler de patinetas que operan en Bogotá, reiterando que el parqueo de estas en el espacio público está prohibido y que dicha conducta será sancionada con multas a los operadores y la inmovilización de los vehículos.

Desde diciembre de 2018 la Secretaría Distrital de Movilidad ha venido avanzando en la regulación del alquiler de patinetas en la ciudad. A partir de reuniones con las empresas interesadas se publicó un borrador de resolución para la adopción del protocolo para el alquiler, préstamo o uso compartido de bicicletas o patinetas. En las próximas semanas se expedirán los actos administrativos requeridos para empezar a otorgar permisos de operación.

“Queremos reiterar que el parqueo de las patinetas en el espacio público está prohibido. La Secretaría Distrital de Movilidad aplicará el Código Nacional de Tránsito como es su obligación e inmovilizará los vehículos que estén mal estacionados sancionando a las empresas infractoras”, dijo Juan Pablo Bocarejo, Secretario Distrital de Movilidad.

El parqueo de patinetas no puede hacerse en el espacio público de la ciudad. Por eso, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito de Bogotá, con el apoyo de las alcaldías locales, intensificarán los controles a este tipo de vehículos parqueados en sitios prohibidos.

Las prohibiciones contenidas en el Código Nacional de Tránsito se refieren principalmente a:

No parquear en andenes, zonas verdes o zonas para peatones.

No parquear en antejardines.

No parquear en vías arterias, ciclorrutas ni paraderos del SITP.

La Circular 006 expedida por la Secretaría Distrital de Movilidad en diciembre de 2018, hace recomendaciones de seguridad vial para los usuarios de patinetas, tales como:

Transitar a una velocidad menor o igual a 20 km/h.

Transitar por las ciclorrutas.

Usar el casco abrochado y ajustado.

No transitar por los andenes.

No transitar por avenidas o vías arterias.