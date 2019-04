En la India se suicidan 20 estudiantes tras conocer los resultados de un importante examen escolar

–Un suicidio colectivo se presentó en el Estado Telangana, en la India. Veinte estudiantes se quitaron la vida luego de ser divulgados los resultados de un importante examen académico, en el que todos ellos fueron reprobados.

Los terribles hechos comenzaron a principios de abril, según lo registran los medios locales de información, los cuales recopilan la ola de suicidios de estudiantes de secundaria y que relacionan con graves irregularidades en los exámenes de acceso a la universidad de este Estado.

Entre los últimos casos, se cita el de una estudiante llamada Sirisha que falló en biología y se prendió fuego en su casa en el distrito de Narayanpet el sábado pasado, informó el diario Khaleej Times.

Según los padres, lo que causó que los estudiantes se suicidaran fue un error de parte de la firma de soluciones de software, Globarena Technologies Private Limited, que había sido contratada por Telagana BIE para desarrollar software para procesar el examen.

La Junta de Educación Intermedia (BIE), indicó que casi un millón de estudiantes tomaron los exámenes entre febrero y marzo, y casi 350 mil estudiantes lo reprobaron, lo que provocó protestas generalizadas de padres, grupos de estudiantes y partidos políticos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la India (NHRC, por sus siglas en inglés), ha pedido en un comunicado al gobierno de Telangana un informe sobre los casos de suicidio que incluya «la toma de medidas contra los culpables y compensaciones para las familias agraviadas».

«La junta y Globerana afirmaron que habían tratado de arreglar los errores, pero no pudieron rectificarlos totalmente. Hay grandes inconsistencias en el software» aseguran.

El jueves, el Ministro Principal K. Chandrashekhar Rao ordenó el recuento y la re-verificación para todos los estudiantes que perdieron sus exámenes.

Igualmente instó a los estudiantes a no suicidarse, agregando que no aprobar los exámenes no significaba el final de sus vidas.

El diario local informó que más de 50,000 estudiantes que aprobaron el examen solicitaron una nueva verificación porque no estaban satisfechos con sus resultados.

Por su parte grupos estudiantiles solicitaron 25 lakh unos $36,000 dólares como compensación para las familias de cada estudiante que se suicidó.

En 2017, las regiones de Andhra Pradesh y Telangana de la India registraron más de 50 suicidios de estudiantes entre septiembre y octubre.