Kennedy y Ciudad Bolívar cuentan con dos colegios nuevos para más de 2.100 estudiantes

Desde el barrio Madelena, en la localidad de Ciudad Bolívar, el alcalde Enrique Peñalosa hizo la entrega oficial del colegio Rogelio Salmona que ya beneficia 1.620 estudiantes con una infraestructura de la mejor calidad.

“Este es un colegio absolutamente maravilloso que no tiene que nada que envidiarle a uno privado, son obras que dignifican a los estudiantes y maestros con los mejores espacios para que desarrollen todo su potencial”, sostuvo el alcalde Enrique Peñalosa.

Acompañado de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, el mandatario de la ciudad ratificó su compromiso con la educación gracias a una inversión superior a un billón de pesos para hacer realidad infraestructura de calidad para los estudiantes.

“Con estas obras estamos haciendo realidad sueños, esta es una visión de ciudad que contribuye a la equidad y dignifica lo público. Bogotá es una ciudad que con mucha responsabilidad le apostó a una importante meta en infraestructura que paso a paso se está haciendo realidad”, manifestó la ministra de Educación, María Victoria Angulo.

El colegio Rogelio Salmona contó con una inversión de 34.618 millones de pesos donde la Alcaldía de Bogotá aportó $24.370 millones y el Gobierno Nacional $9.888.

“Yo llegué a Colombia el año pasado por la situación de mi país, mi mamá me inscribió en el CADE y gracias a Dios me salió un espacio en este colegio. Estoy muy feliz hay unos excelentes profesores, mis compañeros han sido muy especiales, me siento como en familia, no estoy en mi país, pero me siento cómodo. Me parece muy bien que hagan colegios como estos que nos sirven a todos”, destacó Javier Sanguino, un joven venezolano de grado décimo que se beneficia de esta institución.

Laboratorio, biblioteca, canchas múltiples, comedor escolar, talleres de arte, son tan solo algunos de los espacios que ya disfrutan los estudiantes de este colegio.

“Estamos entregando el 7 colegio completamente nuevo, desde 2011 no se entregaban colegios en lote nuevo en la ciudad. Al finalizar el año serán 12 las instituciones completamente nuevas funcionando y 10 quedarán en obra para que sean entregadas al iniciar el próximo año”, explicó la secretaria de Educación, Claudia Puentes.

Esta institución se encuentra bajo el modelo de administración del servicio educativo y estará a cargo de la Comunidad de Hermanos de las Escuelas Cristianas.

“Estos colegios en administración tienen muy buenos resultados académicos y excelente convivencia. Estamos mejorando la vida de nuestros niños y nos damos las peleas necesarias porque nuestra prioridad es que los ellos sean más felices”, destacó el mandatario de la ciudad.

Kennedy ya cuenta con su primer colegio nuevo

El segundo colegio entregado es Las Margaritas en Kennedy, que arrancó clases hoy, y ya brinda la mejor educación a 520 estudiantes de esta localidad.

La inversión en este colegio fue de 15.195 millones de pesos con un aporte de 10.673 millones de la Alcaldía de Bogotá y 4.522 del Ministerio de Educación.

Este es el primero colegio en lote nuevo que se entrega en la localidad de Kennedy y es administrado por la Alianza Educativa.

En total son 13 los proyectos que se están construyendo en alianza con el Ministerio de Educación donde la Alcaldía de Enrique Peñalosa aporta el 63 % de los recursos.

La ‘Revolución de los Colegios’ en Bogotá no se detiene

Con la apertura de estos dos colegios en las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy ya son 7 las instituciones completamente nuevas que le entrega a la ciudad la Alcaldía de Bogotá.

“Así es como logramos que una sociedad progrese y que nuestros niños estén más felices, es con hechos como estos, que realmente se cambian las vidas de los estudiantes, con colegios nuevos y mejor educación”, afirmó el alcalde Peñalosa.

Estos 7 colegios nuevos ya benefician a 6.000 niños y jóvenes con una infraestructura de la mejor calidad para que reciban la mejor educación.

A esto se unen los 15 colegios reconstruidos que ya fueron entregados en estos últimos tres años y benefician a cerca de 15.000 estudiantes.

El alcalde Enrique Peñalosa entregará a la ciudad el mejor legado educativo: 30 colegios nuevos y 32 reconstruidos para brindar oportunidades de educación a más de 62.000 estudiantes.

