En el Día Internacional del Trabajo, Duque hace un llamado para que se amplíen las oportunidades de liderazgo para la mujer

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo, mañana primero de mayo, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, convocó a todos los sectores para que se amplíe el reconocimiento y las oportunidades para todas las mujeres, con el fin de que puedan asumir cada vez más altas posiciones de liderazgo.



Aseguró que “el respeto por la mujer trabajadora en nuestro país, por la mujer cabeza de familia, es muy importante”, y afirmó que su Gobierno, desde el inicio, ha dado ejemplo de una política de inclusión.

“Nuestro Gobierno ha mostrado para la mujer colombiana el deseo de darle posiciones de liderazgo. Me siento feliz de estar acompañado por la primera mujer Vicepresidenta de nuestro país, la doctora Marta Lucía Ramírez; me siento feliz de tener un gabinete paritario, me siento feliz de que más del 40 por ciento de los viceministros son mujeres, líderes, entusiastas, capaces, creativas, innovadoras”, señaló.

Y pidió que este ejemplo sea aplicado también en las empresas, con el fin de ampliar el campo de acción laboral para las mujeres.

“El reto al que invitamos al sector privado es que también eso se transmita en la dirigencia de las empresas y en ir permitiéndole a la mujer, al interior del mercado laboral, tener mayores oportunidades de liderazgo”, aseveró.

El Presidente recordó cómo, durante su periodo como senador de la República, fue coautor del proyecto de Ley que amplió la licencia de maternidad “para las mujeres de Colombia que trabajan por este país”, y resaltó también que como autor de la Ley que creó las Empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) es necesario que esa cultura se difunda por todo el país.

“Como autor de esa Ley siempre dije que las empresas del Siglo XXI tienen que ser empresas que posicionen el liderazgo de los trabajadores, que les abran oportunidades de capacitación, que reconozcan las necesidades de las mujeres cabeza de familia, que permita también incorporar a los trabajadores en las agendas ambientales y sociales, que estimulen el voluntariado en todas las prácticas”, puntualizó.

Reconocimiento a Alicia Arango

Durante su intervención, el Mandatario exaltó la labor desempeñada por la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, para mejorar las condiciones de los trabajadores.

“Ministra, usted ha demostrado en el ejercicio del cargo que no está en la frialdad de los escritorios, ni en la frialdad exclusiva de la tecnocracia. Usted ha mostrado afecto por los trabajadores de Colombia y ha procurado, con su buena calidad humana, facilitar el encuentro entre trabajadores y empleadores”, resaltó.

Finalmente, celebró la capacidad de la Ministra para conciliar las diferencias.

“Me alegra muchísimo ver cómo el Ministerio ha sido capaz de sentarse con el sector privado y ver cómo mejorar la regulación de ciertas políticas de bienestar de los trabajadores”, puntualizó el Jefe de Estado.