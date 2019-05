Hulk es el Avenger más mencionado en letras de canciones

El servicio de música por streaming Deezer realizó una alianza con LyricFind, la principal base de datos de letras del mundo, para reunir a los personajes de Avengers. que se han mencionado con más frecuencia en las letras de canciones en todo el mundo.

Según LyricFind, Hulk es el Avenger que se menciona más en las letras de canciones de todo el mundo con un total de 182 menciones. Iron Man ocupa el segundo lugar con 67 menciones, mientras que el recién llegado a la pantalla grande Pantera Negra salta al tercer lugar con 44 menciones.

Los personajes de los Avengers con mayor número de menciones:

? Hulk – 182

? Iron Man – 67

? Pantera Negra – 44

? Capitan America – 21

? Thanos – 14

? Loki – 13

? Hawkeye – 10

? Doctor Strange – 6

Pero cuando se trata de streaming, Deezer revela que Hulk es mencionado en la canción Héroe Favorito de Romeo Santos. El Capitán América lidera el camino con la canción más escuchada en inglés, debido a su mención en Paradise City de los Guns N ’Roses. La Pantera Negra, se destaca gracias a los artistas de rap 2 Chainz, Kendrick Lamar, Saudi y Schoolboy Q incluyéndolo en su canción X, mientras que la referencia de Eminem a Hulk en el éxito My Name Is se ha ganado el tercer lugar del gigante verde.

Nigel Harding, vicepresidente de marketing de artistas en Deezer, dijo: “Los Avengers están teniendo uno de los momentos más importantes de la cultura pop en este momento, con el lanzamiento de su nueva película, y su popularidad también es evidente en la música. «Hulk puede ser el favorito mundial como el Avenger más mencionado en las letras de canciones, pero al ver nuestros datos de transmisión, podemos ver que esto varía según el lugar donde se encuentren los fanáticos”.