Incautaron media tonelada de cocaína en el río Guainía

Tras una constante presión militar ejercida por tropas del Ejército Nacional y de la Armada de Colombia, que inició en el departamento de Vichada, fue incautada más de media tonelada de clorhidrato de cocaína, que era transportada a bordo de una embarcación sobre el río Guainía, en el municipio de Inírida.

Con información de inteligencia militar, en las últimas horas fue desplegada una contundente operación donde de forma conjunta tropas de las Fuerzas Militares, dispusieron de diferentes capacidades para dar con el paradero de una embarcación en la que se movilizaban tres sujetos con un cargamento sospechoso.

En el desarrollo de la operación, donde fueron empleadas aeronaves no tripuladas por parte del Grupo Aéreo del Oriente unidad de la Fuerza Aérea Colombiana, las unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50, realizaron una interdicción fluvial a la embarcación que se desplazaba sobre el río Inírida, obligándola a movilizarse hacia la zona de ribera. Mientras tanto tropas de la Brigada de Selva No 28 del Ejército Nacional, desarrollaron maniobras de contención en tierra, logrando capturar a los tres ocupantes de la embarcación fluvial.

Una vez verificado el cargamento, fueron hallados 540 paquetes que en su interior contenían una sustancia con características similares a la cocaína, por lo que posteriormente Integrantes de la Policía Nacional, aplicaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph) a la sustancia, arrojando positivo para 540 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Según las primeras informaciones obtenidas por parte de inteligencia militar, este cargamento pertenecería a la red de narcotráfico al servicio del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Acacio Medina, quien delinque bajo el mando de su principal cabecilla alias Jhon 40, quienes al parecer pretendían sacar esta sustancia del país, por esta zona de frontera, en los próximos días. Se calcula que el cargamento de droga estaría avaluado en más de 21 mil millones de pesos.

Estás operaciones ofensiva continuas que adelantan las Fuerzas Militares, afectan directamente la cadena del narcotráfico, una de las principales fuentes de finanzas de estas estructuras ilegales, que delinque especialmente en los departamentos de Vichada y Guainía, a través de la cual recaudan dineros ilícitos con los que financian sus acciones terroristas afectando a la población civil y a la Fuerza Pública; además de los diferentes daños ambientales, incalculables que causan al procesar este tipo de sustancias alucinógenas.