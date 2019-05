Más de un millón 260 mil venezolanos están radicados en Colombia: Migración

Más de 1 millón 260 mil venezolanos se encontrarían dentro del territorio nacional según lo anunció el Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.

La cifra, con corte al 31 de marzo del presente año, registra a Bogotá, Norte de Santander, La Guajira, Atlántico y Antioquia, como las regiones donde un mayor número de venezolanos se ha radicado.

Así mismo, indicó el Director de Migración Colombia, de la cifra total de venezolanos que se encuentran a la fecha en Colombia, más de 770 mil se encontrarían de forma regular.

«Como país hemos decidido tenderle una mano al pueblo venezolano y en ese ejercicio hemos venido flexibilizando la normatividad migratoria buscando, en buena medida, poder identificar toda esa migración que llega a nuestro país y que sale de Venezuela no por gusto, sino por necesidad. Recordemos que no hay nada más peligroso para un país que no saber qué extranjeros se encuentran dentro de su territorio. En ese orden de ideas, hemos creado diferentes medidas como es el caso del Permiso Especial de Permanencia (PEP), que a la fecha ha beneficiado a más de 593 mil venezolanos y que lo continuará haciendo, pues quiero contarles que hemos decidido prolongar la vigencia de aquellos PEP que están próximos a vencerse y en los próximos días estaremos anunciando cómo lo podrán hacer los más de 68 mil beneficiarios que se verían afectados en caso de que no se hiciera», indicó Christian Krüger, Director de Migración Colombia.