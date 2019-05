Objeciones presidenciales a Ley Estatutaria de la JEP deberán ir a la Corte Constitucional: Senado

Este jueves la plenaria del Senado de la República no decidió aprobar ni rechazar las seis objeciones del presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, debido a que no se alcanzaron los votos suficientes ello.

Por lo tanto, Ernesto Macías, presidente de la corporación, decidió enviar a la Corte Constitucional la falta de decisión del Senado, para que sea este alto tribunal el que de solución a las objeciones del presidente de la República.

El senador por el Partido de la U, José David Name Cardozo expresó esta tarde en la Plenaria del Senado su postura acerca de las objeciones del Presidente Iván Duque al Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP que se estudia actualmente en esta corporación.

«Mi posición es que no voy a votar positivamente un artículo que potencialmente abre la puerta a la no extradición de narcotraficantes en este país. Tengo serias reservas sobre el articulo 153, por lo que le he pedido a los compañeros de la Plenaria que no se vote en bloque sino nominal y públicamente, porque este es un asunto que merece transparencia. No tengo mayor discrepancia con los demás artículos objetados. Siempre he apoyado la Paz», dijo el Senador Name.

En medio de su intervención también expresó que: «Mientras yo tenga esa duda razonable, que ninguno de los defensores ha querido aclararme, nadie me puede obligar a votar las objeciones en bloque, si quieren mi voto se debe discutir este articulo de manera independiente».

«Internamente en el Partido de la U no hubo decisión adoptada formalmente en bancada, por eso mis compañeros y yo tomamos la decisión ayer de retirarnos del recinto, y estoy dispuesto a tomarla nuevamente si no se dan las garantías mínimas de transparencia frente a este asunto» manifestó el Senador Name.

Informe de Comisión de Ética

En los primeros minutos de la sesión, el presidente de la Comisión de Ética, senador Miguel Ángel Pinto, rindió un informe a la plenaria al señalar que esa célula legislativa había estudiado cada una de las siete recusaciones presentadas, en la plenaria de ayer.

«Se designó un ponente, por orden alfabético, para cada una de las recusaciones y se escuchó a los senadores recusados, Luego en sesión plena se votó cada una de las recusaciones por separado y como en la mayoría de los casos no les dieron aplicación a las normas de procedimiento y anexaron las pruebas, la Comisión decidió no acoger ninguna de las recusaciones y por tanto los siete senadores están habilitados para participar en el debate», manifestó el senador Pinto.

De inmediato se procedieron a votar los impedimentos que habían quedado pendientes, entre ellos los de los senadores Antonio Zabaraín, José Alfredo Gnecco y Honorio Henríquez.

Una vez surtido ese trámite, los congresistas Alberto Castilla e Iván Marulanda presentaron su informe en el que pedían negar las seis objeciones presentadas por el Jefe de Estado al proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Al caer la tarde, los senadores Paloma Valencia, John Milton Rodríguez, David Barguil y Jonathan Tamayo presentaron su informe de ponencia mayoritaria, en el que pidieron acoger las seis objeciones presidenciales por inconveniencia. En su presentación, el legislador Rodríguez solicitó votar nominalmente cada una de las objeciones.

A esa altura del debate, el presidente Macías le dio la palabra a cada uno de los voceros de los partidos y movimientos políticos y sociales que integran el Senado, quienes durante más de 10 minutos, por colectividad, expusieron sus posiciones sobre las objeciones.

Pasadas las 1O:30 de la noche, la plenaria se levantó y fue convocada para hoy las 10 a.m., cuando se someterán nuevamente a votación las objeciones a la JEP y se entre a estudiar el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, el cual debe ser evacuado a más tardar el próximo 7 de mayo.