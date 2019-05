Presentan ponencia positiva a proyecto que busca proteger de las drogas a menores de edad

Loterias

Loterías del 1 de mayo en Colombia:

DORADO

Mañana 9673 – Tarde 2739 – Noche 5131

CULONA:

2943

ASTRO LUNA

0886 – Signo Capricornio

PIJAO:

3733

PAISITA:

Día 2456 – Noche 9590

CHONTICO:

Día 8461 – Noche 5115

CAFETERITO:

Noche 3043

SINUANO:

Día 5214 – Noche 4763

CASH THREE:

Día 212 – Noche 959

PLAY FOUR:

Día 0342 – Noche 3770

SAMAN:

8713

CARIBEÑA:

Día 0517

WIN FOUR:

6668

EVENING:

9370

MOTILÓN:

Tarde 4845 – Noche 4746

LA FANTÁSTICA:

Noche 3430

ANTIOQUEÑITA

Día 1869 – Tarde 5308

RESULTADOS DEL MARTES 30 DE ABRIL

Cruz Roja 4138 – Serie 230

Huila 2824 – Serie 119