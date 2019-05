Buganvilias les ponen color a espacios con pocas zonas verdes en Bogotá

Muchas de las localidades en Bogotá, que antes no contaban con zonas verdes, están siendo ‘adornadas’ con buganvilias, unas enredaderas con flores fucsias y moradas que transforman las zonas en donde crecen.

Este proyecto, de la Alcaldía de Enrique Peñalosa despertó el interés de muchas familias en la ciudad por adquirir esta planta y capacitarse para cuidarlas. El Distrito tiene la meta de llegar a las 28.000 buganvilias plantadas en diferentes partes de Bogotá.

Y no es para menos, estas plantas trepadoras pueden llegar a medir hasta 12 metros y no requieren de un espacio extenso para su crecimiento. Su tallo es delgado, por lo tanto, no daña la estructura de las casas capitalinas, lo que facilita su control para darle la forma que más se adapte a su hogar.

“Creo que una flor despierta alegría en el corazón. Y si esa mata puede sobrevivir aquí en Bogotá ¿por qué yo no?”, indicó Alicia Balmaceda, habitante del barrio Acapulco, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se han plantado 4.598 ejemplares.

Estas plantas son atractivas para los polinizadores, no generan humedad y por tradición muchas personas las utilizan para tratar problemas de salud. Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Usaquén, San Cristóbal, Los Mártires, Chapinero, Santa Fe y Tunjuelo son las localidades donde la Alcaldía ha plantado buganvilias.

El Jardín Botánico te enseña a cuidarla

Si estás interesado en que tu barrio sea parte de este proyecto, comunícate al 4377 060, ext. 1031.

Por cada buganvilia plantada, los ciudadanos beneficiados reciben una capacitación sobre el cuidado y la importancia ambiental que tiene la especie para la ciudad.

Los relatos de los habitantes en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Mártires y Tunjuelo dan cuenta de cómo a través de una buganvilia plantada en el andén de su casa cambia la forma en la que ven su barrio y fortalecen su vínculo con la capital.

“¡Cuidemos nuestro jardín!, todo Bogotá se vería muy bonito con ese regalo que nos están dando”, concluyó Luz Ramírez Romero, habitante del barrio Potosí.

Cuidados básicos

– En cuanto al riego, dado que es una planta que gusta de una gran exposición al sol, así que en clima templado deberá regarse en abundancia.

– Sin embargo, en épocas de sol, se recomienda un riego moderado e incluso no regarla si ha perdido la totalidad de sus hojas.

– Requiere de una buena fuente de luz y, si está expuesta a pleno sol, su floración será más hermosa aún.

– También crece y florece sin problemas en interior, siempre y cuando sea una habitación con buena iluminación.