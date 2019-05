Conozca la Defensoría del Usuario de TransMilenio

¿Sabía que TransMilenio cuenta con un área encargada para defender a los usuarios dentro del sistema? La Defensoría del Usuario tiene como objetivo principal servir como ente facilitador cuando se presente una controversia entre los usuarios y los actores del sistema.

Dentro de sus funciones también está la de prestar asesoría cuando los pasajeros sufren un percance o un accidente dentro del sistema.

El Defensor del Ciudadano, no reemplaza los canales de interacción ciudadana con los que dispone TransMilenio. Una vez agotados los canales respectivos, el usuario podrá acudir a la Defensoría del Ciudadano Usuario a través del correo defensoria.ciudadano@transmilenio.gov.co.

¿Cómo se puede acudir a ella?

Teléfonos:

4823304

018000115510

PBX: 2203000

Página web: www.transmilenio.gov.co

Correo electrónico: defensoria.ciudadano@transmilenio.gov.co

Personalmente: Avenida El Dorado No 69 – 76 piso 6 Sede administrativa de TransMilenio, área de correspondencia, ubicada en la Avenida Eldorado No. 69 – 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5. Horario de Atención al Público: 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Para ampliar la información sobre la Defensoría del Usuario de TransMilenio, puede consultar la página web: www.transmilenio.gov.co, ingresar a la sección: Atención al Usuario y en ese enlace encontrara una ventana con el título Defensor del Usuario.