José Gregorio Hernández a un paso de ser santificado

José Gregorio Hernández, popularmente conocido como el médico de los pobres en Venezuela, Latinoamérica y el mundo, de quien se estrenará película el próximo 9 de mayo, se encuentra a la espera de la comprobación documentada de uno de sus tantos milagros, para ser beatificado por la Iglesia Católica.

“Yo tenía una molestia muy fuerte en las manos y le pedí a la médium que hablara con el doctor, porque me estaban doliendo mucho y me incomodaba para grabar la película sobre él. De repente, sentí cuando él entró con seres de luz un día alrededor de las 2 a.m. y cuando salió de mi habitación. Esta experiencia fue totalmente real y empecé a contestarme muchas cosas que me pregunté durante la vida”, explica María Fernanda Martínez, quien protagoniza la película “La Médium Del Venerable”.

José Gregorio Hernández Cisneros, fue declarado de “Siervo de Dios” a “venerable” por el canonizado San Juan Pablo II, este título se les otorga a los cristianos que han llevado una vida ejemplar y están en proceso de beatificación, tal cual es el caso del reconocido médico, científico, profesor y filántropo.

El proceso de santificación del venezolano es el más largo de todos hasta la fecha, lleva en total 70 años a la espera de comprobar unos de sus 450 milagros documentados por el Vaticano, sin embargo son miles de los que se hablan por los pasillos.

Otro curioso hecho que sucedió alrededor de la película fue la que experimentó el actor Néstor Cobos, quien interpretó al venerable: “El propio doctor José Gregorio Hernández me autorizó, por medio de la médium, para interpretarlo… es más, cuando ensayamos mi guion prácticamente no pude hilar bien, pero a la hora de vestir el atuendo negro y el sombrero para la grabación, cerré un poco los ojos y una voz me iba diciendo todos los parlamentos para recitarlos a la perfección, con puntos y señales. Esa experiencia puede ser para muchos mentira, pero solo yo que lo viví, lo puedo asegurar”.

Sin embargo, el principal error de no haber conseguido un milagro totalmente reportado ha sido que “no mucha gente ha dejado por escrito el testimonio de un favor y eso es un gran error. Hay que escribirlo, hay que entregarlo al párroco de la iglesia más cercana o hacerlo llegar a la vicepostulación. Hay que dejar constancia de lo que ha pasado, porque de allí es de donde puede salir la confirmación del milagro que estamos esperando. De esos testimonios que se dejen por escrito, un porcentaje deberá ser evaluado”, explicó el cardenal Jorge Urosa Savino en una Carta Pastoral en la que invitaba a la feligresía a reportar los casos en los años 80´s.

La buena noticia es que, al parecer, el milagro que certificará al venerable José Gregorio Hernández como santo ha llegado, según informó a principios de este año, el cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo Emérito de Caracas a La Agencia Católica de Informaciones, Aciprensa: “se tiene indicios de que un hecho real, que no tiene explicación natural. Se trata de una investigación oficial, eclesiástica y regida por normativas canónicas. Es un estudio muy serio, diligente y muy detallado del presunto hecho sobrenatural”.

En Colombia también se conocen muchos milagros por parte de Hernández, quien ha tenido especial conexión con ciertas personas para interceder y curar a otros. Alrededor de estos hechos, se ha estrenará la película sobre una médium que intercede en nombre de él “La Médium Del venerable”, la cual fue producida por talento colombiano, con el fin de dar a conocer algunos de sus milagros y contrarestar la ola de violencia y narcotráficos que invaden las pantallas grandes y chicas. Actualmente, se proyecta en todas las salas de cine de las principales ciudades del país.

Acerca de Celmira Zuluaga Aparicio

Celmira Zuluaga Aparicio es escritora, productora, presentadora y cantautora colombiana, quien creó el guion de la exitosa Telenovela “Amor a la Plancha” en RCN Televisión, hizo la realización del proyecto telenovela “Un gordo con Esperanza” para RTI y fue asesora de la telenovela “Oye bonita” para Colombiana de Televisión.

Además, fungió como guionista, directora y productora general de la película “La Ministra Inmoral” en 2009. En la película “La Médium del venerable”, ejerce como guionista, directora y productora.

Fue presentadora del Noticiero “Notihora” del canal 11 de Colombia, Magazín “Álvaro al aire” y Magazín “Uno A”.

Zuluaga ha escrito también: “Mis Maids y yo” novela en la que se basó la exitosa serie “Amor a la Plancha”; “Nos vamos? O Nos quedamos”, con la que recibió el Premio Internacional Gaviota 2003 al mejor y nuevo estilo literario; “La Ministra Inmoral” Premio ratificación Gaviota 2008 al Mejor y nuevo estilo literario, estilo denominado “TERTULISMO”, adaptado a cine,”, el libro “Mi niño adorado” y “la Medium del Venerable” título que participará en la Feria del Libro de Bogotá de 2019.

Acerca de Cineplex

Cineplex es uno de los principales distribuidores de cine independiente en Colombia, comenzando su actividad de distribución de películas en 1993. Con 26 años en el mercado, ha logrado lanzar alrededor de 400 películas de alta calidad, seleccionadas de los principales festivales y mercados especializados de cine.

Cineplex no solo distribuye en Colombia, sino que con sus aliados en exhibición, está presente con algunas películas en Centroamérica, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, México y Argentina.