Brandon Rivera, campeón panamericano de CRI

El ciclista colombiano Brandon Smith Rivera se quedó con la medalla de oro, individual élite, del Campeonato Panamericano que se disputa en México.

El cundinamarqués se adjudicó la prueba disputada sobre 43 kilómetros en Pachuca, a lo largo del Río de las Avenidas, fuente natural de recolección de aguas lluvia y drenaje de la capital del estado de Hidalgo.

Brandon registró un tiempo de 54 minutos, 10 segundos y superó al chileno José Luis Rodríguez, quien marcó 27 segundos más, y al mexicano Ignacio Prado, con un tiempo de 1:17. Walter Vargas, defensor del título, finalizó cuarto a 1:31.

Rivera ya había logrado títulos panamericanos de cross country en categorías juvenil y sub 23. También, disputó el Giro de Italia Sub 23, en 2018, con el equipo Mónaco, de Francia. En su primer año en la Selección Colombia de Ruta, logró el título de la CRI en tierra mexicana. “He trabajado muchísimo para estar en este punto, me siento muy tranquilo. La verdad no me esperaba esta medalla, pero siempre voy en busca de mejores cosas”, dijo el ciclista de 23 años.