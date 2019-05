Corea del Norte detonó en el mar varios proyectiles de corto alcance

Corea del Norte disparó el sábado varios proyectiles de corto alcance al mar desde su costa este, tras lo cual Corea del Sur pidió a su vecino comunista que “detenga las acciones que elevan la tensión militar en la frontera”.

El Ejército de Corea del Sur dijo inicialmente que hubo disparos de misil, pero luego hizo una descripción más vaga. La situación ocurre luego que en abril Corea del Norte probó lo que denominó como un sistema de armas estratégicas guiadas.

Los analistas sospechan que la actividad militar de Pyongyang responde a un intento de presionar a Estados Unidos para que avance en negociaciones después del fracaso de una cumbre en febrero.

El lanzamiento es además el primero desde que Pyongyang disparó un misil balístico intercontinental (ICBM) en noviembre de 2017, antes de declarar completa la construcción de su fuerza nuclear y tender una rama de olivo a Corea del Sur y Estados Unidos.

La presidencia de Corea del Sur instó a Corea del Norte a abstenerse de más acciones, en una de las declaraciones más duras desde que los dos vecinos se embarcaron en intentos de reconciliación a principios del año pasado.

“Estamos muy preocupados por última acción de Corea del Norte”, dijo la portavoz presidencial de Corea del Sur, quien añadió que lo ocurrido viola un acuerdo militar entre las dos Coreas.

En un mensaje de Twitter enviado el sábado por la mañana, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que aún confía en poder alcanzar un acuerdo con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

“Creo que Kim Jong Un está totalmente consciente del potencial económico de Corea del Norte y que no hará nada por interferir con ello o ponerle fin”, dijo Trump. “Él también sabe que estoy con él y no quiere romper la promesa que me hizo. ¡Tendremos un acuerdo!”, añadió.

Las negociaciones se estancaron después de una segunda cumbre entre Kim y Trump en Hanoi en febrero en la que no fue posible conseguir un compromiso de Pyongyang para que detenga su programa nuclear a cambio de exenciones a las sanciones que enfrenta el país. Reuters