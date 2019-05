Egan Bernal se fracturó la clavícula y se perderá el Giro de Italia

El joven ciclista colombiano Egan Bernal sufrió en las últimas horas una fractura de clavícula, lesión que lo deja por fuera del Giro de Italia 2019.

El equipo británico, donde milita Egan, Ineos informó este sábado en sus redes sociales que el colombiano «sufrió rotura de clavícula durante un accidente de entrenamiento de cara al Giro de Italia».

Unfortunately we can confirm that @Eganbernal has suffered a broken collarbone in a training accident ahead of the Giro d'Italia. More details to follow pic.twitter.com/tvsTu5K0cs

