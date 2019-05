Mike Pompeo a venezolanos «El momento de la transición es ahora»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo este sábado un llamado a los ciudadanos venezolanos a derrocar el mandato ilegítimo de Nicolás Maduro: «El momento de la transición es ahora», dijo el funcionario estadounidense.

«Mi mensaje para el pueblo venezolano es claro: los Estados Unidos lo apoyan firmemente en su búsqueda de la libertad y la democracia. Su valentía y voces pondrán a Venezuela en el camino hacia la libertad y la prosperidad, y nos asociaremos con usted en cada paso del camino», señaló, a través de un video difundido en su Twitter.

My message to the Venezuelan people is clear: the United States stands firmly with you in your quest for freedom and democracy. Your bravery and voices will put Venezuela on the path to liberty and prosperity, and we will partner with you every step of the way. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/poznzEPKYR

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 de mayo de 2019