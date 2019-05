Así arrancan los Cuadrangulares de la Liga Águila 2019

La Liga Águila entró en su etapa definitiva, tan solo queda una jornada para que concluya el Todos contra Todos y se conozcan los ocho equipos clasificados a los Cuadrangulares del Apertura 2019. La pelea por un lugar en las semifinales está que arde, pues son ocho los equipos que se mantienen con chances matemáticas de clasificar en uno de los cinco cupos restantes.

La línea de clasificación, teniendo en cuenta los torneos anteriores, está en 31 puntos y la diferencia de gol será vital para entrar en la disputa por el título del primer semestre.

Así están las cuentas para meterse a las semifinales del campeonato:

CLASIFICADOS

MILLONARIOS: El cuadro azul fue el primer equipo que se instaló en cuadrangulares tras conseguir 38 puntos en 19 juegos. Al asegurarse el primer lugar de la fase regular, será cabeza de serie del Grupo A. Tiene por jugar ante Rionegro Águilas (L).

TOLIMA: Es segundo con 32 puntos y ya aseguró su lugar en las semifinales pese a caer ante Patriotas. Le resta el juego ante Medellín (L) para aspirar a ser cabeza de serie del Grupo B. Tiene diferencia de gol de +12.

AMÉRICA: El Diablo se impuso sobre Cúcuta en la fecha 19 y logró la clasificación al alcanzar la línea de los 31 puntos. Tiene pendiente por jugar ante Deportivo Pasto, un duelo para buscar ser cabeza de serie. Su GD es +6.

CON UN PIE ADENTRO

JUNIOR: Con 30 puntos y +7 en gol diferencia, está muy cerca de la clasificación pero debe visitar al Cúcuta. Si gana o empata, estará del otro lado. Si pierde, podría quedar eliminado esperando que no suceda lo siguiente: Que Pasto y Cali sumen, Once Caldas y Nacional ganen y Patriotas golee recortando la diferencia de gol entre ambos.

PASTO: Tiene 30 puntos con gol diferencia de +5 y le espera América (L). Si gana o empata, clasifica. Si pierde, debe esperar que no suceda lo siguiente: Que Cali sume, Once Caldas y Nacional ganen y Patriotas golee recortando la diferencia de gol entre ambos.

CALI: Con 30 puntos y +4 en G.D. el Azucarero está casi adentro. Tiene un partido por delante ante Envigado (V), en el cual la victoria y el empate le bastarán para avanzar. De no lograr la victoria debe esperar que no suceda lo siguiente: Que Once Caldas y Nacional ganen y Patriotas golee recortando la diferencia de gol entre ambos.

CALDAS: Con 28 puntos (+5 GD) se mantiene en el grupo de los ocho restándole el partido ante Unión Magdalena (V). Si gana, clasifica. Si empata, Patriotas no debe ganar. Si pierde, Nacional debe perder por igual o mayor diferencia de goles y que ni Patriotas ni el DIM ganen.

NACIONAL: Cierra el grupo de los ocho con 28 unidades y gol diferencia de +4. Tiene que ir a muerte ante Santa Fe (L) pues si gana no tendrá que preocuparse por nada más. De darse la igualdad, esperará que Unión Magdalena y Patriotas no sumen los tres puntos. Perdiendo, verá su lugar amenazado por tres situaciones: 1. Si gana Once Caldas, esperar que Patriotas y Medellín no lo hagan. 2. No perder por más de cinco goles ante el Cardenal y si Unión empata con el Once, que Patriotas y Medellín no ganen. 3. Si gana Unión, perder por un gol de diferencia menos respecto al Once, e igualmente que Patriotas y Medellín no ganen.

LOS QUE ESTÁN EN LA PELEA

MAGDALENA: Con 27 puntos y -1 en su gol diferencia, necesita vencer a Caldas (L) en su último partido por una buena diferencia de gol, aguardando por el resultado de Patriotas. De empatar, debe esperar que Nacional pierda por más de cinco goles y que Patriotas y Medellín no ganen. La derrota lo deja eliminado.

PATRIOTAS: Con 27 puntos, debe mejorar su -5 de G.D. en su visita ante Alianza Petrolera. Si gana y Once Caldas y Nacional no, se mete entre los ocho. De empatar debe esperar sendas goleadas en contra de los Blancos y Verdolagas. Una derrota lo deja al margen.

MEDELLÍN: Tiene 25 puntos y una diferencia de gol de +5 que le dejan abierta la puerta, pese a que sus opciones son limitadas. Aún ganando, debe esperar que Nacional caiga y Patriotas empate o pierda. Empatando o perdiendo, queda afuera.

ELIMINADOS

Sin chance de pelea se quedaron ya Envigado (24 pts), Cúcuta (24), Bucaramanga (21), Alianza Petrolera (20), Jaguares (20), Equidad (19), Huila (19), Águilas Rionegro (15) y Santa Fe (14), aunque serán jueces de los que se mantienen en la pelea.

Información Yahoo Noticias