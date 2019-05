Turista cayó desde el piso 11 de un edificio en Cartagena

Loterias

Loterías del 4 de mayo en Colombia:

BALOTO

4-11-12-16- 26

Súper balota 2

BALOTO REVANCHA

9-11-31-35-36

Súper balota 10

BOYACÁ

9904 – 080

CAUCA

7107 – 061

DORADO

Mañana 3858

Tarde 4749

Noche 9195

CULONA

2226

ASTRO

Sol 9990 Aries

Luna 6152 Leo

PIJAO DE ORO

2234

PAISITA

Día 3699

Noche 2068

CHONTICO

Día 4282

Noche 6757

CAFETERITO

Tarde 6335

Noche 6757

SINUANO

Día 7196

Noche 0935

CASH THREE

Día 122

Noche 408

PLAY FOUR

Día 7622

Noche 0730

SAMÁN

Día 5048

CARIBEÑA

Día 5062

Noche 8693

WIN FOUR

5601

EVENING

7915

MOTILÓN

Tarde 1595

Noche 6328

PAISA LOTTO

2813

FANTÁSTICA

Día 4685

Noche 4110

ANTIOQUEÑITA

Día 9064

Tarde 0261