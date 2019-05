Cocora, la alternativa saludable para broncearse

Un producto creado con partículas provenientes del extracto de caña de azúcar, hidratante, que broncea hasta dos tonos más del color natural de la piel, sin necesidad de exponerse al sol, fue creado por Laura Pachón, emprendedora marca SENA que ideó una serie de productos ‘orgánicos’ para el rostro y el cuerpo.

“Estamos pendientes de lo que comemos, que sea natural, que no tenga tantos conservantes ni químicos, pero no nos damos cuenta de cómo afectamos el órgano más grande del cuerpo que es la piel; es por ello que decidí crear productos a base de cacao, chontaduro y extractos vegetales, más no minerales como los que encontramos en el mercado, y que se derivan del petróleo”, expresó la emprendedora cartagenera.

El llamado ‘autobronceador’ puede aplicarse antes de dormir y su efecto dura de 10 a 15 días, convirtiéndose en una opción para quienes deseen obtener un color dorado en la piel, sin necesidad de exponerse al sol y a consecuencias como el envejecimiento prematuro.

De igual manera, es una alternativa saludable para evitar el uso de cámaras solares, cuya exposición deliberada a estas con fines estéticos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha dado lugar a un aumento de la incidencia del cáncer de piel, por la radiación ultravioleta que emplean.

Este producto es una de las más recientes innovaciones de Cocora, empresa creada con el apoyo del Fondo Emprender del SENA en el Atlántico, con más de 110 millones de pesos.

“El SENA apoya más allá de lo económico. Los recursos han sido muy importantes para adquirir maquinaria y materias primas, para crecer, pero lo que verdaderamente agradezco es el acompañamiento, desde lo más mínimo como el registro de la marca, hasta cómo hacer un plan de financiación, y revisar los activos y pasivos”, afirma Pachón.

Este emprendimiento, que actualmente genera siete empleos y ya cuenta con más de 40 distribuidores a nivel nacional y cinco internacionales, genera en promedio la comercialización de 1.200 productos al mes.

“A lo largo del año, el Fondo Emprender del SENA abre diversas convocatorias para que los colombianos puedan acceder a capital semilla condonable y creen empresa; en 2018, la Entidad, en Atlántico, apoyó la creación de 66 nuevas empresas por más de 5 mil millones de pesos”, dijo Jacqueline Rojas Solano, directora del SENA Regional Atlántico.

Cocora cuenta con otra línea de productos como un acelerador de bronceado a base de coco, semilla de uva y cacao orgánico, entre otros, que permite reducir hasta tres veces la cantidad de tiempo que se requiere de exposición al sol o un aceite multifuncional para cuidado y protección del cabello o la piel, en verano.