En abril de 2019 la inflación se ubicó en 0,50%: DANE

Loterias

Loterías del 5 de mayo en Colombia:

DORADO

Noche 3573

CULONA:

9596

ASTRO LUNA

5953 – Signo Escorpión

PIJAO:

7727

PAISITA:

Día 8553 – Noche 1400

CHONTICO:

Día 0842 – Noche 2124

CAFETERITO:

Noche 7153

SINUANO:

Día 5892 – Noche 1568

CASH THREE:

Día 976 – Noche 813

PLAY FOUR:

Día 4599 – Noche 3344

SAMAN:

0134

CARIBEÑA:

Día 1786 – Noche 7002

WIN FOUR:

6612

EVENING:

5830

MOTILÓN:

Tarde 9719 – Noche 5469

LA FANTÁSTICA:

Noche 1330

ANTIOQUEÑITA

Día 6355 – Tarde 8851

RESULTADOS DEL SÁBADO 4 DE MAYO

Baloto 04 11 12 16 26 02

Revancha 09 11 31 35 36 10

Boyacá 9904 – Serie 080

Cauca 7107 – Serie 061