Nació el hijo del príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan Markle

El Palacio de Buckingham confirmó este lunes el nacimiento del primer hijo de los Duques de Sussex. Se trata del séptimo heredero en la línea de sucesión de la corona británica.

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, dio a luz a un varón, anunció su esposo, el príncipe Enrique de Inglaterra.

El bebé, séptimo en la línea de sucesión al trono británico, “es absolutamente para morirse”, dijo el príncipe a periodistas.

En un anuncio formal en su cuenta oficial de Instagram, la pareja real dijo que “dieron la bienvenida a su primer hijo en la madrugada del 6 de mayo de 2019. El hijo de sus altezas reales pesa 3,2 kilos”.

“La duquesa y el bebé están sanos y bien, y la pareja agradece a la gente por su entusiasmo y apoyo compartidos durante este momento tan especial de sus vidas. Más detalles serán compartidos en los próximos días”.

Her Royal Highness The Duchess of Sussex was safely delivered of a son at 0526hrs.

The baby weighs 7lbs 3oz and The Duke of Sussex was present for the birth.

