Pompeo pide a Rusia no «meterse» con Venezuela

–El secretario de EE.UU. se volvió a referir a la situación venezolana este fin de semana y aseguró que en la reunión con su colega ruso Sergey Lavrov, le pedirá que su país deje de estar “metiéndose con Venezuela”.

Las declaraciones las dio en un programa de entrevista en Fox dos días después de que fuese confirmado que Pompeo y Lavrov se reunirán en Finlandia en el marco del Consejo ministerial del Ártico para discutir la situación venezolana.

En “Fox News Sunday”, Pompeo aseguró que “voy a decirle lo mismo que el Presidente le dijo al mundo: que todos los países deben salirse, incluyendo los rusos”.

El viernes, el presidente de EE.UU. Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin tuvieron una conversación telefónica por más de una hora y uno de los temas fue precisamente la nación sudamericana.

La portavoz de la Casa Blanca detalló que Trump reiteró la necesidad de una transición pacífica en Venezuela durante la conversación telefónica con el líder ruso.

Pompeo reiteró esto durante su intervención en Fox asegurando que: “Queremos que (Venezuela) sea autónoma, independiente, un estado soberano, con oficiales democráticamente electos. Esto es lo que deseamos para el pueblo de Venezuela”.

El secretario Pompeo aseguró que “varias conversaciones se están dando”, no solo por parte de EE.UU. si no también por parte del Grupo de Lima y la Organización de los Estados Americanos, OEA.

Lavrov se reúne con Arreaza

Mientras tanto, el canciller ruso sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en disputa en Venezuela, Jorge Arreaza.

Al inicio de una reunión en Moscú, Lavrov condenó lo que calificó como una campaña organizada por EE.UU. para derrocar a Maduro. Instó a Washington a cancelar sus planes «irresponsables».

Según un comunicado de la cancillería rusa el sábado, citado por la agencia estatal rusa TASS, en la reunión se esperaba que las partes intercambiaran «puntos de vista sobre la situación en y alrededor de Venezuela luego del intento de golpe de Estado en ese país, así como sobre las perspectivas de solución política y diplomática de las diferencias dentro de la constitución venezolana y las opciones para los esfuerzos de mediación internacional para promover el diálogo entre el gobierno, y la oposición».

Un mensaje para los venezolanos

La entrevista en Fox no fue única ocasión este fin de semana que Pompeo se refirió al tema venezolano. En un corto video publicado en su cuenta en de Twitter el sábado, le envió un mensaje a los venezolanos.

«EE.UU. ve sus valientes acciones. Vemos como orgullosamente reclaman la libertad y democracia que por derecho es suya. Los admiramos. Estamos con ustedes», afirmó Pompeo.

Destacó su viaje a Cúcuta, Colombia, el mes pasado, y agregó que vio de primera mano «la misera» creada por Maduro y la ayuda de aliados como Rusia y Cuba. ?

«El momento de la transición es ahora. No más hambre. No más niños sin medicinas. No más represión. Estados Unidos se mantiene firme con ustedes en su búsqueda y llamamos a todos lo miembros de la comunidad internacional hacer lo mismo», indicó el secretario de Estado.

Afirmó que «su valentía y sus voces pondrán a Venezuela en el camino de la libertad y prosperidad».

Relativa calma

En Venezuela, este fin de semana las calles mostraban una relativa calma pese a la convocatoria de nuevas manifestaciones.

A primeras horas del martes, el presidente interino Juan Guaidó apareció en un video junto al preso político Leopoldo López y un grupo de militares frente a la base aérea La Carlota pidiendo a civiles y uniformados que se unieran a ellos para el «cese definitivo de la usurpación». Esto ocasionó que los venezolanos volvieran a la calle, incluso hasta el siguiente día, el miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador, cuando hubo movilización en todo el país.

Guaidó es reconocido por EE.UU. y más de 50 naciones como presidente interino del país desde que asumió el cargo el pasado 23 de enero. Otros países como Rusia y China aseguran que el presidente electo sigue siendo Nicolás Maduro. (Versión Voz de América).