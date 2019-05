Última función en la Cinemateca Distrital

Con nueve franjas de programación variada se despide la sala tradicional de la Cinemateca, para dar apertura al nuevo escenario.

Eurocine, Cortos Smartfilms, estrenos internacionales, nacionales, martes de Midbo, Cinemateca Expandida, Tercera Muestra itinerante de cine africano-Muica, Bogoshorts y el lanzamiento de un libro, son las franjas de la programación de mayo con la que se despide la sala de la Cinemateca Distrital.

“Este es un momento muy especial para la ciudad porque estamos a pocos días de dar apertura a la nueva Cinemateca de Bogotá, generando grandes transformaciones para Bogotá y sus residentes. Mayo y su programación son la mejor excusa para venir y despedirse de la sala, ubicada en el escenario del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, que desde 1976 ha recibido a tantos amantes del séptimo arte”, Paula Villegas, directora de la Cinemateca y gerente de artes audiovisuales del Idartes.

“Este cambio es la continuidad de 48 años de historia audiovisual de la ciudad y del país, sumando los 5 años que funcionó en 1971 desde el Planetario de Bogotá. Hoy, seguimos trabajando para dar continuidad a los programas que se lideran desde la Cinemateca Distrital y ofreceremos nuevos espacios y experiencias alrededor del audiovisual en la nueva Cinemateca de Bogotá, que está ubicada en la rotonda de la Cra. 13 con calle 19” añadió Paula.

Agéndese en mayo con su franja favorita, disfrute del cine mundial y aplique a alguna de las cuatro convocatorias que estarán abiertas en mayo.

– Programación en sala

1. Eurocine – Mayo 1 al 12

El festival, en conmemoración de sus 25 años, llega de nuevo al país con una propuesta puntual de relatos cinematográficos que hablan sobre el perdón, la empatía y la resiliencia. Eurocine invita al espectador a imaginar un nuevo camino dentro de las coordenadas de su vida diaria, sus sueños, sus anhelos y miedos. Con 28 de estas películas se engalana la pantalla de la Cinemateca.

La canción del mar (Song of the sea)

2. Cortos Smartfilms – Miércoles 8 de mayo

Presentación especial en el marco del 25° Eurocine

Vincent en het einde van de wereld (Vincent and the end of the world)

3. Estrenos internacionales – Mayo 13 al 30

En esta franja los espectadores encontrarán cuatro películas, tres de ellas repiten programación: 12 días, El ídolo, Vivir deprisa, amar despacio y entra nueva la cubana, El acompañante.

El acompañante

4. Martes de Midbo – Martes 14 de mayo

La Muestra internacional documental llega con la película Heredera del viento de Nicaragua estrenada en 2017 y dirigida por Gloria Carrión Fonseca.

Heredera del viento

5. Estreno nacional – Mayo 15 al 31

Continúa en pantalla El silencio del río, de Carlos Triviño Mamby e ingresa en mayo la nueva producción del director Rubén Mendoza, Niña errante.

Niña errante

6. Cinemateca Expandida – Jueves 16 de mayo. Entrada libre.

En esta franja se presenta el proyecto transmedia colombiano, Dulce y salada, que transita el tiempo humano y el tiempo geológico en un espacio físico que, flotante, vive entre la cruda realidad de la subsistencia y una densa oscuridad de un contexto ecológico que no da tregua y busca sin parar recordar el limitado tiempo humano. Dirigida por Jorge Panchoaga.

7. Lanzamiento libro – Viernes 17 de mayo. Entrada libre.

Andrés Upegui abogado, filósofo, escritor y cineasta nacido en Medellín presenta su reciente libro La Gran Película, en el cual busca hacer una reflexión filosófica del cine (películas) y al mismo tiempo una reflexión cinematográfica de la filosofía. Presentan Mauricio Durán y Andrés Upegui.

8. Tercera Muestra itinerante de cine africano-Muica – Mayo 23 al 29

La Muestra Itinerante de Cine Africano – Muica, es un evento bienal que presenta una selección de películas africanas y sobre la africanidad, variada en géneros y recursos narrativos, orientada a desafiar y nutrir el imaginario sobre ese continente y a resaltar la versatilidad creativa de sus realizadores audiovisuales.

Historias de nuestras vidas (Stories of our lives)

9. Bogoshorts especial Cinemateca – Viernes 31 de mayo

Esta última selección especial llega con cuatro cortometrajes y las producciones de los ganadores de la Maratón de realización de Filminutos Imaginatón by Bogoshorts 2018.

Bajo la sombra del Guacarí

– Convocatorias de la Cinemateca

Participe en las cuatro convocatorias que estarán abiertas en mayo.

1. Estímulos con cierre en mayo

Cuatro Becas y una Pasantía, son los últimos estímulos audiovisuales de este año, liderados por la Cinemateca.

2. Encuentro Cátedra Cinemateca Hasta el 17 de mayo.

En julio de 2019, se realizará por primera vez el Encuentro Cátedra Cinemateca. Esta convocatoria hace un llamado a cineastas, periodistas, medios de comunicación, revistas, críticos, blogueros, semilleros, grupos de investigación y docentes de distintas áreas del conocimiento a presentar ponencias sobre Escrituras críticas del audiovisual latinoamericano.

3. Cinemateca Rodante Hasta el 20 de mayo.

Las personas interesadas en participar en este programa gratuito de creación audiovisual, deben seleccionar el taller que sea de su interés, diligenciar el formulario específico del tema seleccionado y ofrecer su talento para crear historias con Bogotá como locación. En 2019, los talleres de creación van enfocados al documental, la ficción y la animación.

4. Directorio de la Comisión Fílmica de Bogotá Hasta el 31 de mayo.

Actualice o inscriba sus servicios audiovisuales y/o logísticos en el formulario.