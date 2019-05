Calibre 50 dice a toda su fanaticada “Simplemente gracias”

Son ya 10 años de arduo trabajo, desveladas, de una vida en aviones y carreteras, pero los integrantes de Calibre 50 ven recompensados todos sus esfuerzos al escuchar los aplausos y el acompañamiento del público que desde sus inicios ha seguido sus pasos, por ello es que hoy, desde lo más profundo de su corazón quieren decir “Simplemente gracias”.

Nuevamente la inspiración de Edén Muñoz vuelve a dar frutos, “Simplemente gracias”, habla de ese cariño sincero, ese amor incondicional que sí puede llegar a existir entre una pareja, con la que bien se podría compartir toda la vida. Sin embargo esta melodía en la que Calibre 50 vuelve a mostrar su lado más romántico, también podría aplicar para todos sus fans, pues desde hace una década se ha establecido una relación entrañable entre ambas partes, en donde la fidelidad ha quedado más que probada, por ello es que el tema tiene una dedicatoria especial a los casi trece millones de seguidores que registran en sus redes pero también a los otros tantos que manifiestan su presencia de otra manera.

Y si no existieras yo te inventaría, mismo corazón y la misma sonrisa, eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo, simplemente gracias por estar conmigo

Aquí están mis brazos, siéntete segura, que para tus miedos yo tengo la cura, eres lo que tanto a dios yo le pedía, no voy a defraudarte, sólo en mi confía

Y si miras para el cielo y no hay estrellas, no me culpen, pues te las merecías

En el Facebook de Calibre 50 Edén Muñoz revela su alegría y emoción por el estreno de este tema que llegará a mercados como USA, México, Canadá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, asegurando seguirán picando piedra y haciendo buena música para todos sus seguidores

Este año Calibre 50 prepara su segunda visita del Año a Colombia y Centro América con su Tour “Simplemente Gracias”, mientras tanto cumplirá con fechas como la de este 9 de mayo en el Domo Care de Monterrey.

Nominados al Grammy Americano y ganadores del Gammy Latino por mejor Álbum Regional Mexicano, Calibre 50 mantiene firme su agradecimiento a todo ese público que ha llevado su música a los mejores escaparates y confían que el tema “Simplemente gracias” pueda seguir traspasando fronteras, sumando números en descargas y convertirse nuevamente en otro primer lugar en la escena radial.

La historia de Calibre 50 sigue agregando hojas y su mejor forma de devolver ese cariño y preferencia es a través de un tema como “Simplemente gracias” que los directores de programación tienen disponible ya en Radionotas.