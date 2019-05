Condenan a 53 años y 10 meses de cárcel al violador y asesino de la niña Génesis Rúa en Fundación

–El llamado monstruo de Fundación, Adolfo Enrique Arrieta García, fue condenado a 53 años y 10 meses de cárcel por la violación y asesinato de la niña de 9 años Génesis Rúa Vizcaino.

La sentencia fue proferida por el Juez Tercero Promiscuo de Fundación, Magdalena, tras hallarlo culpable de los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado.

A la audiencia en la que se profirió la sentencia, cumplida este lunes en el Palacio Judicial de Fundación, asistieron la madre de la víctima Yeimy Vizcaíno y otros familiares y conocidos.

Como tristemente se recuerda la menor Génesis Rúa fue abusada sexualmente, ahorcada y posteriormente incinerada, en hechos ocurridos el pasado 28 de septiembre en la citada localidad del Magdalena.

Adolfo Enrique Arrieta García, quien previamente había confesado que ahorcó a la niña y después procedió a incinerarla en una fogata, no asistió a la audiencia.

En un video que fue presentado por su abogado, Arrieta García, pidió perdón a la familia de la menor y a la sociedad.

“Pido perdón a la mamá, al papá y familiares de esa niña (…) en todo caso discúlpenme, y a todo el mundo entero quiero decirles que ni yo sé lo que hice”, expresó en el video.

“A todo el mundo le pido perdón porque yo no sé lo que hice. Yo también tengo hijos y familia, pero ahora no tengo nada. Le pido perdón a todo mundo de corazón y que Dios me perdone”, concluyó.